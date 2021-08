Lordstown Motors beruft neuen CEO

Das finanziell angeschlagene Elektroauto-Startup Lordstown Motors hat mit Daniel Ninivaggi einen neuen CEO ernannt. Zuvor waren Steve Burns als CEO und Julio Rodriguez als Finanzchef zurückgetreten.

Daniel Ninivaggi soll nun die Serienproduktion und Markteinführung des elektrischen Pickup-Trucks Endurance vorantreiben und zusätzliches Kapital beschaffen, wie Lordstown mitteilt. Ninivaggi selbst gab nach seiner Ernennung an, seinen Fokus auf die Produktion und den Marktstart des Endurance zu legen.

„Aufgabe Nr. 1 besteht darin, sicherzustellen, dass wir aus Produktionssicht auf dem richtigen Weg bleiben“, sagte Ninivaggi in einem Telefoninterview gegenüber Reuters. „Ohne das können Sie kein Kapital beschaffen. Die Finanzierung wird kommen, wenn die Leute an das Produkt und die Produktion glauben.“

Ninivaggi wird von Reuters als „Branchenveteran“ bezeichnet. Er hatte unter anderem das Kfz-Aftermarket-Sercivenetz und den Komponentenvertrieb von Icahn Enterprises geleitet. Zuvor war er für die Lear Corporation und als Co-CEO für den Zulieferer Federal Mogul aktiv. Ninivaggi ist Absolvent der Stanford University School of Law, der University of Chicago Graduate School of Business und der Columbia University.

Lordstown-Gründer Steve Burns und sein CFO Julio Rodriguez waren im Juni zurückgetreten. Zuvor hatte der Shortseller Hindenburg Research schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen erhoben, unter anderem ging es um die mangelnde Serienreife der Prototypen kurz vor dem Produktionsstart und auch um fingierte Vorbestellungen. Zuvor wurden die Produktionsziele gekürzt und ein höherer Kapitalbedarf angekündigt.

Lordstown Motors hatte im Juni in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht offiziell vor bestandsgefährdenden Risiken für das Unternehmen gewarnt. Im August gab Angela Strand, die in Ermangelung eines CEO als Executive Chairwoman das Unternehmen zeitweise leitete, an, mit mehreren potenziellen Partnern Gespräche über eine Mit-Nutzung des Werks in Ohio zu führen, um Geld in die Kassen zu bringen.

reuters.com, lordstownmotors.com