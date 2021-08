Juice Technology gründete Tochter in Frankreich

Der Schweizer Ladeinfrastruktur-Anbieter Juice Technology hat eine Tochtergesellschaft in Frankreich gegründet. Die neue Niederlassung befindet sich in der Stadt Villepinte, in der Nähe des Flughafens Charles de Gaulle, und soll die Expansion von Juice in Frankreich koordinieren.

Das Team hat kürzlich ein Gebäude in der Nähe des International Business Parks Paris Nord 2 bezogen. Zum Managing Director für Juice France wurde Oliver Büntig ernannt, der den Aufbau des Teams und die geschäftliche Tätigkeit verantwortet. „Frankreich ist ein ausgesprochen großer und wichtiger Markt, den wir nun dank der eigenen Landestochter viel konsequenter angehen können“, sagt Christoph Erni, Gründer der Juice Technology AG und CEO der Juice Gruppe. Französische Kunden würden besonderen Wert auf Betreuung aus dem eigenen Land und vor allem in der eigenen Sprache legen.

Im Angebot wird Juice France die gesamte Produktpalette des Schweizer Unternehmens haben, wobei der Fokus zunächst auf dem mobilen Ladegerät JuiceBooster 2 liegen wird. Grundsätzlich hat der Hersteller aus dem schweizerischen Cham aber auch andere AC- und DC-Ladelösungen im Portfolio.

Frankreich-Chef Oliver Büntig betont, dass sich Entscheidungsträger und Regierungsvertreter aktuell sehr stark für die Förderung der Elektromobilität in Frankreich einsetzten. „Bis 2022 sollen 600.000 reine Elektrofahrzeuge und 400.000 Plug-in-Hybridfahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein“. Der flächendeckende Ausbau der Ladeinfrastruktur werde dabei eine der größten Herausforderungen sein. „Um diese zu meistern, haben sich die französischen Behörden zum Ziel gesetzt, bis Ende 2021 100.000 Ladestationen zu installieren und öffentlich zugänglich zu machen.“

Die Juice Technology AG verfügt aktuell nach eigenen Angaben über etwa 200 Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Produktion, Marketing, Verkauf sowie Logistik und ist in den vergangenen Monaten bereits mehrfach expandiert: im April nach China und im Mai in die USA. Zuvor hatten die Schweizer auch eine deutsche Tochtergesellschaft namens Juice Europe GmbH mit Rechtssitz in Holzkirchen und Niederlassung in München gegründet. Über diese Tochter wickelt Juice sein komplettes Europageschäft ab.

presseportal.ch