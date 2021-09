EnBW baut HPC an 106 Bauhaus-Filialen

Die EnBW errichtet bis 2023 an bundesweit 106 Standorten der Baumarktkette Bauhaus Schnellladeinfrastruktur. Alle Standorte erhalten High Power Charger mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt.

Bauhaus betreibt in Deutschland über 150 Filialen. Welche Standorte die HPC-Säulen erhalten werden, geht aus der Mitteilung der EnBW nicht hervor. Sie sind laut der Mittelung „über das gesamte Bundesgebiet verteilt und oftmals noch dazu verkehrsgünstig an Autobahn oder Schnellstraße gelegen“. Bauhaus selbst macht auf seiner Homepage noch keine Angaben dazu.

Die EnBW gibt an, dass sich die Kooperation mit Bauhaus „nahtlos in ihre Ausbaustrategie beim Handel“ einfüge. Entsprechende Kooperationen unterhält der Energieversorger bereits mit anderen Baumarktketten wie Hellweg und Toom oder Immobilieninvestoren wie der Deutschen Konsum REIT-AG, zu deren Ankermietern Obi, Rewe und Netto gehören.

„Gerade für Menschen ohne eigene Lademöglichkeit zuhause oder bei der Arbeit muss sich das Laden in den Alltag integrieren – schnell und komfortabel – und dafür bietet unser Partner Bauhaus ideale Standorte“, sagt Timo Sillober, Chief Sales & Operations Officer bei der EnBW. Er verantwortet unter anderem den Bereich Elektromobilität.

„Als Unternehmen ist uns nachhaltiges Handeln ein wichtiges Anliegen – und unseren Kund*innen die nachhaltige Mobilität zu erleichtern, ist ein wichtiger Bestandteil davon“, sagt Steffen Walter, Leiter Bau- und Planungsabteilung von Bauhaus. „Zugang zur öffentlichen Schnellladeinfrastruktur direkt am eigenen Kundenparkplatz – mit Blick auf die wachsende Zahl an Elektrofahrzeugen ist das ein klarer Standortvorteil, der in Zukunft immer wichtiger wird.“

Bei dem Ausbau des eigenen HPC-Netzes setzt die EnBW auf drei Pfeiler: Ladesäulen direkt an den Raststätten, eigene große Schnellladeparks und eben Ladesäulen im Handel. „Bei Einzelhandelsbetrieben stehen die E-Autos ohnehin auf dem Parkplatz, während die Kund*innen im Geschäft einkaufen“, sagt Sillonber. „Wenn man sowieso hier ist, kann man dabei auch einfach und schnell sein Fahrzeug laden.“ Erst in der vergangenen Woche hatte EnBW angekündigt, in diesem Jahr noch zwölf große Ladeparks in Betrieb zu nehmen.

