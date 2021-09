BMW: iX3 erhält Batterie-Vorkonditionierung / i3 als Sonderedition

BMW gibt eine Reihe von Modellpflege-Maßnahmen bekannt, die auch zwei Elektromodelle im Portfolio der Münchner betreffen: Der BMW iX3 erhält ab November 2021 ein vorausschauendes Batteriewärmemanagement, der BMW i3 wird in einer limitierten Auflage als Edition Unique Forever angeboten.

Zunächst zum iX3, der seit 2020 in China in Serie gebaut wird. Das E-SUV wird ab Herbst mit einem intelligenten Batteriewärmemanagement ausgestattet, um unabhängig von den Betriebs- und Außentemperaturen eine verbesserte Ladekurve beim DC-Laden zu erhalten. Das System funktioniert folgendermaßen: Sobald die aktive Routenführung des Navigationssystems einen Zwischenstopp an einem HPC-Lader vorsieht, sorgt das neue Wärmemanagement bereits während der Anfahrt für eine automatische Vorkonditionierung der Batterie. Das System berücksichtige dabei unter anderem die Batterietemperatur, die Restreichweite, die prognostizierte Ladeleistung und den im Rahmen der Gesamtroutenberechnung geplanten Umfang des Ladevorgangs, teilt BMW mit.

Ebenfalls im Herbst erhält der iX3 wie berichtet ein Facelift. An der Front hebt sich das überarbeitete Modell vor allem durch die schmaleren Scheinwerfer und die auffälliger gezeichneten Lufteinlässe im unteren Bereich der Stoßstange ab. Die prägende (und im Falle des iX3 nahezu geschlossene) BMW-Niere wird minimal größer. In der Heckansicht ist das Facelift-Modell einfacher zu erkennen, die kantigere Leuchtengrafik der Rückleuchten sticht hier heraus.

Umfangreicher fallen die Änderungen im Innenraum aus: So gibt es etwa ein neues Lenkrad, ein größeres Infotainment-Display, das intelligentere iDrive mit dem BMW Operating System 7, eine neue Anordnung der Luftausströmer und Bedienelemente im Armaturenbrett sowie eine neu gestaltete Mittelkonsole.

An der Antriebstechnik des iX3 ändert sich hingegen nichts. Es bleibt also bei dem 210 kW starken E-Motor im Heck, der 80 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie im Unterboden (davon 74 kWh nutzbar) und der maximalen DC-Ladeleistung von 150 kW. AC-seitig bleibt es bei dem dreiphasigen 11-kW-Lader. Gefertigt wird das Fahrzeug weiterhin nur von BMW Brilliance im chinesischen Shenyang.

Eine weitere Neuerung bringt der Herbst für BMWs E-Pionier i3. Der Kleinwagen und sein Ableger BMW i3s werden von November 2021 an in einer limitierten Auflage als Edition Unique Forever angeboten. Die 2.000 geplanten Editionsfahrzeuge sollen sich durch besonders hochwertige und exklusive Design- und Ausstattungsmerkmale auszeichnen, etwa durch individualisierte Außenlackierungen sowie einen schwarzen Einleger für den Heckstoßfänger.

Im Innenraum der Editionsfahrzeuge wird die Ausstattungslinie Suite mit ihren Leder- und Edelholzdekor und der Ambiente-Beleuchtung um spezifische Designelemente ergänzt: Die vorderen Kopfstützen erhalten den Schriftzug „Unique Forever“, die Türverkleidungsblenden im Bereich der Außenspiegel tragen die Aufschrift „One of 2 000“.

Die Fahrzeuge der Edition Unique Forever werden im BMW-Werk Leipzig produziert. Dabei komme ausschließlich Strom zum Einsatz, der von den auf dem Werksgelände errichteten Windenergieanlagen erzeugt wird, teilt der Autobauer mit. 350 der nachhaltig gefertigten Editionsfahrzeuge stehen für den deutschen Automobilmarkt zur Verfügung.

Neben der Modellpflege gibt es einen weiteren Grund für BMW, auf diesen November hinzufiebern. Zu diesem Zeitpunkt sind auch die Verkaufsstarts der neuen Stromer BMW iX und BMW i4 geplant. Seit Mitte Juli hat BMW für das Duo den Online-Konfigurator scharf gestellt. Die Preise für die Elektro-Limousine beginnen bei 58.300 Euro (vor Förderung), bei dem größeren E-SUV iX bei 77.300 Euro. Für beide Baureihen bietet BMW auch vorkonfigurierte Modelle an.

