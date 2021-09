eMobility update: keine Tesla-Fabrik in Russland, Roboter-Lkw, E-Leichtfahrzeug, E-Mobilitätswerk

Willkommen zu einem neuen „eMobility update“ – präsentiert von der Power2Drive! Diese Themen bewegen uns heute: Tesla widerspricht Fabrikplänen für Russland ++ Elektrischer „Roboter-Lkw“ aus China ++ Elektro-Leichtfahrzeug aus China ++ Schaeffler eröffnet E-Mobilitätswerk in Ungarn ++ Und Hamburger E-Taxis in der ersten Reihe ++

#1 – Tesla widerspricht Fabrikplänen für Russland

Tesla-Chef Elon Musk hat ein aufkommendes Gerücht dementiert, wonach sein Unternehmen ein Autowerk in Russland plant. Ein russisches Medium hatte zuvor berichtet, dass Tesla in der Nähe von Moskau eine Fabrik errichten wolle.

#2 – DeepWay Xingtu – „Roboter-Lkw“ aus China

Der chinesische Internet-Gigant Baidu nimmt über seine Tochter DeepWay den Markt für Schwertransporter ins Visier. Für 2023 stellt das Unternehmen einen elektrischen „Roboter-Lkw“ in Aussicht, zu dem schon jetzt einige Eckdaten bekannt geworden sind. Baidu arbeitet bereits seit 2013 an einer Selbstfahrtechnologie namens Apollo, die Fahrzeuge quasi als Rechner auf vier oder mehr Rädern versteht. Im Pkw-, Robotaxi- und Kleinbus-Segment ist Baidu schon länger aktiv.

#3 – E-Leichtfahrzeug von Eli in Produktion

Mehrere Nummern kleiner ist das Leichtfahrzeug von Eli Electric Vehicles. Das US-Startup hat seinen Zero 2017 erstmals als Studie vorgestellt. Nun ist der Stromer der Klasse L6e angeblich in Produktion gegangen.

#4 – Schaeffler: eMobility-Werk in Ungarn

Der Automobilzulieferer Schaeffler hat in Westungarn ein neues Werk eröffnet. Der Produktionsstandort ist das erste reine E-Mobilitätswerk der Schaeffler Gruppe weltweit.

#5 – Vorfahrt für Hamburger E-Taxis

Am Hamburger Flughafen hat die Elektromobilität künftig Vorfahrt. Dort dürfen E-Taxis ab sofort in die erste Reihe: An den Einstiegszonen direkt vor den Terminals sind die jeweils ersten beiden Plätze künftig für rein elektrisch betriebene Taxis reserviert.