Marco Albrecht von Mennekes mit maßgeschneiderten Ladelösungen für Flotten

Die Zulassungszahlen für Elektroautos steigen beständig – und damit auch die Zahl von Elektroautos bei gewerblichen Haltern. Was bei der Integration von BEV und PHEV in den Firmenfuhrpark und vor allem beim Laden der Fahrzeuge zu beachten ist, war das Thema der 13. Ausgabe unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ mit 300 digitalen Gästen. Marco Albrecht berichtet von maßgeschneiderten Lösungen für Unternehmen – angefangen bei Mennekes selbst, wo alle 100 Parkplätze eines neuen Firmengebäudes einen Ladepunkt haben.

Womit klar wird, dass auch Mennekes, Pionier der Ladeinfrastruktur und natürlich des AC-Steckers, umfangreiche Erfahrung mit der Elektrifizierung von Firmenflotten hat. Die quantitativ meisten Ladevorgänge, so Albrecht, finden mit Wechselstrom entweder zu Hause oder auf Unternehmensparkplätzen statt. Die Leistungsaufnahme aber müsse gesteuert sein. Stichwort auch hier: Lastmanagement ist unabdingbar, und wie so oft sind die lokalen Netzbedingungen sehr individuell. Der Fragenkatalog für den Endkunden ist umfangreich: Welche Ladeleistung ist in der Fahrzeugflotte erforderlich? Wie ist die kommende Entwicklung? Wie muss abgerechnet werden?

Mennekes liefert neben dem Professional Ladesystem inklusive Lastmanagement auf Basis einer ausführlichen Analyse auch Softwarelösungen. Die Abrechnung über die markeneigene Charge Cloud ist Teil eines Gesamtsystems. Alles aus einer Hand, das kennzeichnet die Full Service-Anbieter, und selbstverständlich unterstützt Mennekes die Firmen auf dem Weg durch den Förderdschungel.

Marco Albrecht verweist bei der Software auf die zukünftige Implementierung von Plug & Charge nach ISO 15118: Die Identifikation, Freischaltung und Abrechnung an einem Ladepunkt erfolgen automatisch nach dem Anstecken. Das wird zu einer weiteren Vereinfachung im Alltag der Endnutzer führen.