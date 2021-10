Mahle zeigt Lithium-Carbon-Batteriekonzept

Mahle hat ein neues Lithium-Carbon-Batteriekonzept präsentiert, das die Vorteile von Superkondensatoren und herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien kombinieren soll. Der Zulieferer verspricht sich davon ultraschnelles Laden – aber nicht für E-Autos.

Gedacht ist die Lithium-Carbon-Batterie für leichte Zweiräder und kleine Fahrzeuge, die so in unter 90 Sekunden geladen werden können, beispielsweise für den städtischen Verteilerverkehr. Es ist laut Mahle auch besonders nachhaltig, da es ohne seltene Rohstoffe auskomme und vollständig recyclebar sei. Zudem soll eine solche Batterie eine hohe Leistungsdichte aufweisen und nicht zu thermischem Durchgehen neigen.

Bei dem Batteriekonzept handelt es sich aber noch nicht um ein serienreifes Produkt, sondern einen Einblick in den Forschungsstand, den Mahle Powertrain auf dem Aachen Colloquium Sustainable Mobility gewährt hat.

„Der Mobilitätswandel beschleunigt sich täglich, und wir tragen dazu bei, klimafreundliche Technologien voranzutreiben“, sagt Martin Berger, Leiter Konzernforschung und Vorausentwicklung, anlässlich der zweitägigen Veranstaltung. „Mahle ist heute in seinem Portfolio so vielfältig wie die zukünftigen Anforderungen an die Mobilität. Mit den Themen, die wir in Aachen vorstellen, zeigen wir erneut: Wir setzen gezielt dort an, wo die CO2-freie Mobilität gute Ideen braucht.“

Neben dem Batteriekonzept hat Mahle in Aachen ein integriertes Thermomanagement-System für Batterie-elektrische Fahrzeuge vorgestellt. Damit will der Zulieferer die Effizienz auf Systemebene erhöhen, indem Motor-, Elektronik- und Batterietemperierung in das Gesamtsystem integriert werden – so sollen auch die Kosten sinken.

Wie auch Bosch hat Mahle ein eigenes E-Antriebsmodul mit Zwei-Gang-Getriebe in der Entwicklung. Zudem arbeitet der Stuttgarter Zulieferer an einem optimierten Zuluftstrang für Brennstoffzellen.

Auf der IAA Mobility Anfang September hatte Mahle zudem eine neuartige Batteriekühlung vorgestellt, die nach Angaben des Unternehmens das schnellere Laden von E-Autos ermöglichen soll.

