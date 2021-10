VanMoof stellt E-Bike mit bis zu 50 km/h vor

Der niederländische E-Bike-Hersteller VanMoof hat mit dem VanMoof V ein neues Modell präsentiert, das mit zwei E-Motoren ausgestattet Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h erreichen können soll.

Das E-Bike kann bereits reserviert werden. Der Preis soll bei 3.498 Euro liegen. VanMoof wird das E-Zweirad nur in den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, in den USA und Japan anbieten. Die Auslieferungen sollen voraussichtlich Ende 2022 beginnen.

Mit dem VanMoof V haben die Niederländer nach eigener Aussage ein „für lange Pendelstrecken“ optimiertes Fahrrad vorgestellt. Bei den Bildern handelt es sich noch um „künstlerische Darstellungen des VanMoof V“. Doch schon die beiden anderen Pedelec-Modelle zeigen, wie futuristisch das Design bei Serienmodellen von VanMoof ist.

Die Leistung des Systems, welches aus zwei E-Motoren besteht, gibt VanMoof mit bis zu 1 kW an. Der integrierte Akku kommt auf einen Energiegehalt von 700 Wh. Wie weit das E-Bike damit kommen soll, verraten die Niederländer noch nicht. Auch zur Ladedauer gibt es derzeit noch keine Informationen.

In der Spitze soll das VanMoof V bis zu 50 km/h erreichen können. Mit dieser Höchstgeschwindigkeit würde VanMoof in Deutschland die gesetzlichen Grenzen für die Einstufung als S-Pedelec sprengen. Doch dafür haben die Niederländer eine Lösung: Das VanMoof V soll über integrierte Geschwindigkeitseinstellungen verfügen, die sich an die jeweiligen lokalen Richtlinien anpassen lassen würden.

Das VanMoof V befindet sich derzeit noch in der Entwicklungsphase. Reserviert werden kann das E-Bike jedoch bereits. Hierfür müssen sich Interessenten auf eine Warteliste setzen lassen. Darüber verschicken die Niederländer nach und nach Zugangscode. Erst mit diesen Codes lässt sich eine Reservierung vornehmen. Der Preis soll bei 3.498 Euro liegen. Die ersten Ausliferungen werden für Ende 2022 erwartet.

