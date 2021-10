ADS-TEC Energy und Polar Structure planen Joint Venture

ADS-TEC Energy, Anbieter von Batterie-gestützter Schnellladetechnologie, hat ein Joint Venture mit dem schwedischen Unternehmen Polar Structure angekündigt. Polar wird der bevorzugte strategische Vertriebspartner der Technologieplattformen von ADS-TEC Energy in Nordeuropa.

Die beiden Partner wollen dabei das Modell „Infrastruktur als Dienstleistung“ oder „Infrastructure-as-a-Service“ stehen. Dieses Geschäftsmodell beruhe „auf dem Ausbau verschiedener Dienstleistungen für die nachhaltige Entwicklung von Kommunen und den kommerziellen Einzelhandel einschließlich der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sowie von Batteriespeichersystemen“, wie ADS-TEC Energy mitteilt.

Wie viel die beiden Partner in das Joint Venture investieren wollen und bis wann das Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden soll, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Polar Structure zudem erstmals ein Schnellladesystem sowie ein kommerzielles Batteriesystem von ADS-TEC Energy in Auftrag geben, so das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen. „Polar spielt eine Vorreiterrolle, wenn es darum geht sicherzustellen, dass unsere Infrastruktur für den Wandel zu einer rein elektrischen Wirtschaft gerüstet ist”, so Thomas Speidel, CEO und Gründer von ADS-TEC Energy. „Die nordischen Länder sind führend beim Ausbau nachhaltiger Kommunen für die Zukunft.“

ADS-TEC Energy hat wie berichtet im Sommer seinen US-Börsengang mittels einer Fusion mit einem SPAC bekannt gegeben. Anfang Oktober wurde eine US-Tochtergesellschaft gegründet.

prnewswire.com