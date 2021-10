Heidelberger Druck eröffnet vierte Wallbox-Produktionslinie

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat am Standort Wiesloch-Walldorf die vierte Produktionslinie für Wallboxen in Betrieb genommen – es ist bereits die dritte Erweiterung in diesem Jahr. Die vierte Produktionslinie war eigentlich erst später geplant.

Wie das Unternehmen anlässlich der Inbetriebnahme von Montagelinie Nummer 4 mitteilt, habe man die Pläne angesichts der international weiter ansteigenden Nachfrage nach Ladelösungen für den privaten Bereich vorgezogen. Wie viel Heidelberg in Wiesloch-Walldorf investiert hat, gibt das Unternehmen nicht an.

Interessant ist aber, dass Heidelberg nun von einem internationalen Wachstum spricht – bisher wurde vor allem die Nachfrage aufgrund den steigenden Zulassungszahlen in Deutschland und der hiesigen KfW-Förderung für private Ladepunkte angeführt. Heidelberg gibt nun an, vor allem in Österreich und der Schweiz hohe Absatzzahlen zu verzeichnen. Die Rede ist von einer „mittleren vierstelligen Anzahl an Ladelösungen der beiden Modelle Heidelberg Wallbox Energy Control bzw. Heidelberg Wallbox Home Eco“.

„Die Entwicklung in unserem Geschäft mit Ladetechnologie boomt“, sagt Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender bei Heidelberg. „Wir sind trotz nach wie vor nicht reibungslos funktionierender Logistikketten lieferfähig und treiben mit dem Ausbau unserer Produktion das Wachstum im Bereich Elektromobilität weiter voran.“

Heidelberg baut derzeit zwei Modelle, die Wallbox Home Eco und die Wallbox Energy Control mit integriertem Lastmanagement. Beide Modelle gibt es mit unterschiedlichen Kabellängen und mit Individualisierungsmöglichkeiten. Ein Abnehmer ist auch E.ON, der seinen Kunden die Heidelberg-Wallbox mit Co-Branding anbietet.

Bei der Eröffnung der dritten Produktionslinie im Juli hatte das Unternehmen noch angekündigt, neben kompletten Home-Energy-Lösungen auch integrierte Ladelösungen für Parkhäuser und komplette Wohnanlagen anbieten zu wollen. Hier gibt das Unternehmen jetzt an, dass „Partnerschaften in diesen Bereichen in Arbeit“ seien.

