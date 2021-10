Solaris liefert 14 doppelgelenkige E-Busse nach Dänemark

Solaris hat einen Auftrag über die Lieferung von 14 doppelgelenkige Elektrobusse von Tide Bus Danmark erhalten. Die Urbino 24 electric in der MetroStyle-Version sollen den ÖPNV in der dänischen Stadt Aalborg verstärken.

Laut Solaris handelt es sich dabei um 24 Meter lange Fahrzeuge, die eigens für die Bedienung der BRT-Systeme (Bus Rapid Transit) konzipiert wurden. Der Auftrag aus Dänemark ist der erste für dieses doppelgelenkige Fahrzeug mit Elektroantrieb, wie der polnische Bushersteller mitteilt.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Dänemark als erstes Land die Urbino 24 MetroStyle in einer elektrischen Ausführung geliefert bekommt. Diese Busgeneration kennzeichnet sich durch eine hohe Fahrgastkapazität und ein einzigartiges Design, das perfekt zur Spezifik moderner Städte passt. Ich bin davon überzeugt, dass mit der Zusammenarbeit mit Tide Bus Danmark ein neues Kapitel in unserer Tätigkeit zur Förderung des nachhaltigen städtischen Verkehrs aufgeschlagen wird“, sagte Petros Spinaris, Vorstandsmitglied von Solaris für Vertrieb, Marketing und After Sales.

Angetrieben wird der Urbino 24 electric in der MetroStyle-Version von zwei E-Motoren mit einer Systemleistung von 240 kW. Die nötige Energie liefert ein Batteriepack mit einem Energiegehalt von insgesamt 700 kWh. Zur Ladeleistung und Ladedauer nennt Solaris keine Details.

Jeder der 14 georderten E-Busse wird mit „automatischen Fahrerassistenzsystemen“ ausgestattet. „MirrorEye ist ein System von Kameras, die die Rück- und Seitenspiegel ersetzen und eine optimale Sicht gewährleisten. Zudem verringert das System die gesamte Busbreite, was auf engen Straßen oder Straßen mit erhöhtem Straßenverkehr besonders wichtig ist. Das Mobileye Shield+-System ermöglicht hingegen die Gefahren des toten Winkels des Fahrzeugs zu beseitigen. Dank Kameras, die an beiden Seiten des Busses angebracht sind, wird der Fahrer vor Fußgängern oder Radfahrern gewarnt, die sich nah am Fahrzeug befinden. Um das Flottenmanagement zu verbessern, werden die Urbino 24 electric MetroStyle mit eSConnect, einem umfassenden Diagnoseinstrument, ausgerüstet, das ihre betriebliche Effizienz erhöhen und die Instandhaltung optimieren lässt“, äußert sich der polnische Bushersteller zu den Details.

Erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde das 24-Meter-Fahrzeug auf der Busworld Europe 2019 in Brüssel. Dem Bau des Fahrzeugs lag die Idee zugrunde, eine Plattform für die zukünftige, serienmäßige Herstellung von Fahrzeugen mit Hybrid- bzw. Elektroantrieben und O-Bussen mit 24 Meter Länge zu entwickeln. Der Auftrag aus Dänemark ist laut Solaris der erste für dieses doppelgelenkige Fahrzeug mit Elektroantrieb. Jedoch nicht der erste Elektrobus-Auftrag generell für Solaris. Erst im August dieses Jahres hatte das Verkehrsunternehmen AarBus der dänischen Stadt Aarhus bei Solaris 29 Elektrobusse bestellt.

Die Aufträge für Elektrobusse kommen übrigens nicht von ungefähr. Zur Erinnerung: Die sechs größten Kommunen Dänemarks hatten sich im Sommer letzten Jahres dazu verpflichtet, ab 2021 nur noch elektrische Stadtbusse zu beschaffen. Dazu unterzeichneten die Städte Kopenhagen, Aarhus, Odense, Aalborg, Vejle und Frederiksberg mit dem dänischen Verkehrsministerium das sogenannte Klimakooperationsabkommen. Auf das Sextett entfällt nach Angaben des Verkehrsministeriums rund ein Viertel des gesamten öffentlichen Busverkehrs.

