Mahle zeigt neue Beschichtung für Brennstoffzellen-Kühler

Der Autozulieferer Mahle hat eine neuartige Beschichtung für Brennstoffzellen-Kühler entwickelt. Von der Lösung verspricht sich Mahle nichts weniger, als die „Massenmarkttauglichkeit von Brennstoffzellenfahrzeugen“ zu fördern.

Die neue Beschichtung soll die maximale Betriebssicherheit mit einer hohen Kühlleistung kombinieren und eine lange Lebensdauer der Brennstoffzelle ermöglichen, wie Mahle mitteilt. Die neuartige Beschichtung kommt demnach ohne Schwermetalle oder sonstige umweltschädliche Chemikalien aus.

Konkret handelt es sich bei der Entwicklung um eine neue Innenbeschichtung, also eine hauchdünne, keramische Haut auf der inneren Aluminiumoberfläche des Kühlers. Diese soll laut Mahle dafür sorgen, dass das Kühlmittel „weitestgehend frei von schädlichen Ioneneinträgen bleibt und somit langfristig seine nichtleitenden Eigenschaften behält“. Letzteres ist wichtig, da leitende Kühlmittel zu unerwünschten Kriechströmen führen könnten.

Das Kühlmittel ist in diesem Fall deionisiertes Wasser. Bei Kontakt mit der Aluminiumoberfläche des Kühlers würde das Wasser Aluminium-Spuren aufnehmen und könnte elektrisch leitfähig werden. Da das Kühlmittel in Brennstoffzellen auch mit stromführenden Bauteilen im Inneren der Brennstoffzelle in Kontakt kommt, muss es aber nichtleitend bleiben. Genau das soll die neue Beschichtung sicher stellen – ohne die Wärmetausch-Fähigkeiten zu beeinflussen.

Genaue Angaben zur Kühlleistung und Lebensdauer macht Mahle in der Mitteilung nicht. Auch ob und wann die Beschichtung in Serie geht, wird nicht erwähnt.

Mahle ist mit Komponenten für Verbrennungsmotoren groß und bekannt geworden. Das Knowhow in den Bereichen Beschichtung, Fluidmanagement, Thermomanagement, Filtration und Elektronik setzt der Zulieferer verstärkt im Bereich der elektrifizierten Antriebe ein – sei es bei der Batterie-Kühlung, einem Lithium-Carbon-Batteriekonzept oder eben im Bereich Wasserstoff. Im März hatte Mahle ein Wasserstoff-Prüfzentrum in Stuttgart in Betrieb genommen.

