Pfalzwerke, Siemens & ESTFH nehmen HPC-Standort in Neckarsulm in Betrieb

In Neckarsulm wurde von den Projektpartnern Pfalzwerke, Siemens und ESTFH ein HPC-Standort mit fünf Siemens-Schnellladern des Typs Sicharge vor dem Werk von KACO New Energy und dem Hauptsitz der Bechtle AG in Betrieb genommen.

Insgesamt bietet der „Ladepark“ somit zehn HPC-Ladepunkte (zwei je Ladesäule) mit jeweils 160 kW zur Verfügung. Diese sind bei weiterem Bedarf in der Zukunft auf 300 kW aufrüstbar, heißt es in einer Mitteilung. Betrieben werden die Ladesäulen mit 100 Prozent Ökostrom.

„Der Erfolg der umweltfreundlichen Elektromobilität ist eng gekoppelt mit dem Ausbau einer leistungsfähigen Schnellladeinfrastruktur. Wir freuen uns, hier nach mehr als 18 Monaten Planungs- und Bauzeit gemeinsam einen großen Schritt in Richtung Zukunft zu gehen“, so Ralf Hofmann, CEO von ESTFH e-Mobilität GmbH.

„Zentraler Baustein einer nachhaltigen und integrierten Klima-, Energie- und Mobilitätsstrategie ist Elektromobilität“, ergänzt Frank Hörtz, Leiter E-Mobility Siemens Deutschland. „Voraussetzung für die zügige Umsetzung der Elektromobilität ist auch die Bereitstellung einer Schnellladeinfrastruktur an öffentlichen Orten, insbesondere an Autobahnen. An autobahnnahen Orten wie hier in Neckarsulm, eignen sich die Schnellladesäulen von Siemens als Schnellladestation ausgezeichnet.“

Noch im November werden gemeinsam mit der ESTFH noch zwei weitere Standorte mit Sicharge-Schnellladern von Siemens in Betrieb gehen: Am MediaMarkt in Heilbronn mit ebenfalls fünf Stationen und an der Bäckerei Härdtner in Offenau mit zwei Stationen.

