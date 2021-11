Porsche plant 10-15 Ladeparks in Deutschland

Porsche will im Rahmen seines geplanten eigenen Schnellladenetz offenbar zehn bis 15 der insgesamt 100 avisierten Standorte in Deutschland errichten. Laut einem Medienbericht soll ein Fokus auf der Alpenregion liegen.

Über die Zahl von 100 Porsche-eigenen HPC-Standorten in Europa wurde bereits im Sommer spekuliert. Nun gab ein Unternehmenssprecher gegenüber der „Wirtschaftswoche“, die Zahl von zehn bis 15 Standorten in Deutschland an – „vor allem in Richtung der alpinen Skigebiete“.

Auch ein konkreter Standort außerhalb Deutschlands wurde bereits bestätigt: Ein Porsche-Ladepark mit bis zu zwölf Schnellladesäulen soll am Brennerpass zwischen Österreich und Italien entstehen. Pikant: VW-Chef Herbert Diess konnte bei seiner ID.3-Tour im Sommer in Richtung Italien nicht an der Ionity-Station am Brenner laden und machte seinem Ärger per LinkedIn-Post Luft. Ganz ohne Sonderrechte wird der VW-Chef mit seinem ID.3 aber auch nicht an den angekündigten Porsche-Schnellladern Strom ziehen können.

Im Rahmen des „Power Day“ von Volkswagen im März hatte Porsche-Chef Oliver Blume zusätzlich zu den Ionity-Standorten ein eigenes HPC-Ladenetz von Porsche entlang wichtiger Verkehrsachsen angekündigt. Seinerzeit hieß es, dass künftig jeder Standort zwischen sechs und zwölf Ladepunkte mit einer Leistung von 350 kW, ein Dach und auch komfortable Aufenthaltsmöglichkeiten während des Ladens bieten solle. Porsche will bei seinem exklusiven Ladenetz seinen Kunden Ladevorgänge ohne Warteschlange garantieren – per Smartphone sollen Taycan-Fahrer einen Lade-Slot reservieren können.

wiwo.de