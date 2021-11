Electrify America eröffnet bisher größten HPC-Park

Das Volkswagen-Tochterunternehmen Electrify America hat einen seiner bisher größten Schnellladeparks eröffnet. Dieser steht im kalifornischen Santa Clara und umfasst 14 HPC-Säulen mit Leistungen zwischen 150 und 350 kW unter Solarüberdachungen.

Der große HPC-Park in Santa Clara befindet sich auf dem Parkplatz des Westfield-Einkaufszentrums Valley Fair, einem wichtigen Kooperationspartner der VW-Tochter. In Los Angeles, Culver City, Roseville, Arcadia (alle Kalifornien) und Skokie in Illinois sind weitere Electrify-America-Ladeparks an Westfield-Standorten in Betrieb, bis Ende 2022 soll es EA-Ladestationen an 17 Einkaufszentren des Betreibers geben.

„Diese erstklassige Ladestation mit einem unserer größten Angebote an Ladegeräten und Solar-Canopy-Technologie ist ein weiterer Schritt auf dem Weg von Electrify America, den Verbrauchern ein nahtloses und innovatives Ladeerlebnis für Elektrofahrzeuge zu bieten und gleichzeitig Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen auf das Stromnetz zu ergreifen“, sagt Anthony Lambkin, Senior Director of Operations bei Electrify America. „Wir freuen uns, Westfield-Kunden im Herzen des Silicon Valley dieses hochwertige Ladeerlebnis zu bieten.“

Die Solarpaneele auf dem Dach laden ein Batterie-Speichersystem. Der dort gespeicherte Strom wird dazu verwendet, Lastspitzen bei hoher Auslastung zu kappen und so die Auswirkungen auf das lokale Stromnetz zu minimieren.

„Wir sind unglaublich stolz, dass die bisher größte Solaranlage von Electrify America auf der Westfield Valley Fair ein Zuhause gefunden hat“, sagt Shelly Schembre, Senior Vice President Center Management Operations bei Westflield. „Dies ist ein unglaublicher Meilenstein für eines der produktivsten Einkaufszentren in Nordkalifornien – das mittlerweile auch zu einem der umweltbewusstesten Einkaufsziele der Region zählt.“

In Santa Clara wollen Electrify America und Westfield zudem einen neuen Service für die Lade-Kunden bieten: Auf Wunsch sollen Restaurants aus dem Einkaufszentrum die bestellten Mahlzeiten an die Ladestation liefern – falls die Kunden nicht ohnehin zum Einkaufen gekommen sind. Später soll dieser Service auf weitere Westfield-Standorte ausgeweitet werden.

Electrify America hat nach eigenen Angaben allein in Kalifornien bisher mehr als 830 HPC-Lader an 200 Standorten aufgebaut. In den gesamten USA bietet Electrify America bisher knapp 2.900 DC-Stationen an mehr als 670 Standorten. Bis Ende 2025 will die VW-Tochter in den USA auf über 1.700 Standorte mit 9.500 Ladesäulen kommen. Damit würde sich der Schnitt von derzeit 4,3 Ladepunkten je Standort auf 5,6 erhöhen.

electrifyamerica.com