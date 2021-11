Nobina bestellt 70 weitere E-Busse bei BYD

BYD meldet einen weiteren großen Elektrobus-Auftrag aus Finnland. Der Nahverkehrsbetreiber Nobina hat weitere 70 E-Busse, davon 42 mit einer Länge von 13 Metern und 28 mit einer Länge von 15 Metern, bestellt.

Diese sollen im Sommer 2022 ausgeliefert werden und vor allem auf Stadtstrecken im Großraum Helsinki verkehren. Bei den 13-Meter-Varianten handelt es sich um Fahrzeuge, die relativ nah an den in Europa sonst verbreiteten 12-Meter-Bussen liegen. Die 15-Meter-Busse mit Doppelachse hinten sind jedoch vor allem in Skandinavien für den Überlandverkehr verbreitet. Neben BYD bietet auch Solaris einen solchen 15-Meter-Bus mit E-Antrieb an.

Beide nun von Nobina bestellten Varianten verfügen über LFP-Batterien von BYD. Im 13-Meter-Bus soll eine Ladung für 400 Kilometer reichen, im 15-Meter-Bus für 450 Kilometer – den jeweiligen Energiegehalt nennt BYD aber nicht.

Es ist der zweite Großauftrag von Nobina Finnland für rein elektrische Busse von BYD: Im August hatte BYD bereits 76 E-Busse an Nobina für den Einsatz in Helsinki ausgeliefert und damit einen Auftrag über insgesamt 119 Fahrzeuge abgeschlossen. Neben Helsinki sind die Fahrzeuge auch in Turku im Einsatz. Der Auftrag umfasste eine Mischung aus den Zwölf-Meter-Bussen, 13-Meter-Bussen, 15-Meter-Bussen und auch 18 Meter lange Gelenkbusse.

„Wir wählen weiterhin E-Busse von BYD aufgrund ihrer hervorragenden Erfolgsbilanz in Bezug auf Zuverlässigkeit, Betriebseffizienz, Leistung, Sicherheit und natürlich aufgrund des Komforts aus, den sie unseren Fahrgästen bieten“, sagt Petri Auno, CEO von Nobina Finnland. „BYD-eBusse machen jetzt 25 Prozent unserer Nobina-Finnland-Flotte aus und wir freuen uns darauf, das in Zukunft weiter auszubauen.“

Isbrand Ho, Managing Director von BYD Europe, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, einen weiteren prestigeträchtigen Auftrag von Nobina Finnland erhalten zu haben. Skandinavien nimmt die Elektromobilität schnell an, wie die vielen Hundert BYD-eBusse zeigen, die bereits in Skandinavien im Einsatz sind.“

