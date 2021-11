Allison startet erste E-Achsen-Produktion

Der US-Zulieferer Allison Transmission hat eine neue Fertigungsstraße für E-Achsen in seinem Werk in Auburn Hills im Bundesstaat Michigan fertiggestellt. In der neuen, gut 10.000 Quadratmeter großen Anlage werden Elektroachsen des Typs eGen Power von Allison Transmission für Nutzfahrzeuge produziert.

Dazu gehören die eGen Power 100D für schwere 6×2-Fahrzeuge und die eGen Power 130D, die für den Einsatz in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bestimmt ist. Darüber hinaus produziert das Werk das Modell eGen Power 100S, das für schwere 6×4-Zugmaschinen und für schwere Tandem-Achsen-Fahrzeuge sowie für mittelschwere Lkw und Schulbusse vorgesehen ist.

Für Allison sind es die ersten reinen Elektroantriebe, wofür auch die eigene Produktion aufgebaut wurde. Bisher hat das Unternehmen etwa Automatikgetriebe für Verbrenner oder Hybridantriebslösungen hergestellt.

Das Unternehmen gibt an, „beträchtliche Investitionen“ in die Entwicklung und Produktion der E-Achsen gesteckt zu haben – beziffert wird die Investition aber nicht. „Die Fertigstellung der neuen Produktionsstraße und die Erweiterung unserer E-Achsen-Fertigungskapazitäten sind ein entscheidender Schritt hin zur Markteinführung der Allison eGen Power-E-Achsen“, sagt John Coll, Senior Vice President of Global Marketing, Sales and Service. „Mit der Schaffung dieser zeitgemäßen Produktions- und Entwicklungsinfrastruktur stellen wir sicher, dass unsere eGen Power Elektro-Achsen die gleiche hohe Qualität, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistung bieten, die unsere Kunden schon von unseren Vollautomatikgetrieben und Elektro-Hybridantriebslösungen kennen.“

allisontransmission.com