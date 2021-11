Britische Regierung fördert 335 E-Busse

Die britische Regierung fördert fünf lokale Verkehrsbehörden mit insgesamt knapp 71 Millionen Pfund im Rahmen des Programms Zero Emission Bus Regional Area, um die Einführung von bis zu 335 emissionsfreien Bussen zu unterstützen.

Neben der Stadt Leicester (wir berichteten) sind dies die Cambridgeshire and Peterborough Combined Authority, das Kent County Council, das Milton Keynes Borough Council und das Warrington Borough Council.

Aus dem ZEBRA-Programm (Zero Emission Bus Regional Areas) gehen 19 Millionen Pfund (knapp 22,5 Millionen Euro) an Leicester. Etwas mehr, konkret 21,5 Millionen Pfund oder 25,4 Millionen Euro, gehen an das Warrington Borough Council. Für das Milton Keynes Borough Council sind 16 Millionen Pfund (18,9 Millionen Euro) vorgesehen, beim Kent County Council und der Cambridgeshire and Peterborough Combined Authority sind es jeweils Beträge im einstelligen Millionen-Pfund-Bereich.

Mit den Fördergeldern sollen weitere Investitionen ermöglicht werden. Für Leicester sind die Zahlen bekannt: Dort schätzt die Stadt die Gesamtinvestition auf 47 Millionen Pfund (gut 55 Millionen Euro) – abzüglich der 19 Millionen Pfund Förderung werden also 28 Millionen Pfund an Investitionen ermöglicht, von denen die Stadt 2,2 Millionen Pfund beisteuert.

Die Regierung betont, dass weitere 355 Millionen Pfund (420 Millionen Euro) zur Verfügung gestellt werden sollen, um emissionsfreie Busse zu fördern. Die Confederation of Passenger Transport hat allerdings bereits Zweifel angemeldet, ob die Förderpläne der Regierung ausreichen, um das eigene Ziel von 4.000 Null-Emissions-Bussen bis 2025 in England zu erreichen.

zemo.org.uk