Israel: Egged beauftragt BYD mit Bau von 100 E-Bussen

Egged, die größte Busgesellschaft Israels, hat bei BYD 100 rein elektrische 12-Meter-Busse bestellt. Diese sollen vor Ende 2022 ausgeliefert werden und in Haifa zum Einsatz kommen. Für den chinesischen Bushersteller ist es der bisher größte Elektrobus-Auftrag aus Israel.

Die Bestellung ist Teil einer größeren israelischen Ausschreibung über 200 Busse, die von der nationalen Verkehrsbehörde unterstützt wird. ÖPNV-Betreiber Egged hat sich in diesem Rahmen für BYD als Lieferanten entschieden. Egged ist nach Angaben der Chinesen seit 2017 Kunde und habe bereits 24 E-Busse von BYD in seiner Flotte, die in Haifa und Jerusalem verkehren.

Die neuen E-Busse sollen noch vor Ende 2022 – also binnen eines Jahres – ausgeliefert werden und die E-Flotte in Haifa verstärken. Es handele sich um „die neue Generation von E-Bussen“, teilt BYD mit und präzisiert: „Die für Israel bestellten rein elektrischen E-Busse werden von Eisen-Phosphat-Batterien mit längerer Lebensdauer und mit erhöhter Energiedichte für eine noch größere Reichweite ausgestattet“. Das Batteriepaket kommt konkret auf 422 kWh Energiegehalt und soll bis zu 400 Kilometer Reichweite ermöglichen.

„Dies ist ein wichtiger Moment für die Menschen in Israel und den öffentlichen Verkehr in unserem Land. Es ist ein klares Signal unseres Engagements für den Übergang zu emissionsfreien Verkehrsmitteln, um die Umwelt für die israelische Bevölkerung zu verbessern“, äußert Nir Landau, Direktor der Beschaffungsabteilung von Egged. „Wir haben großes Vertrauen in die rein elektrischen E-Busse von BYD, um unseren Fahrgästen einen zuverlässigen, sicheren und komfortablen Transport zu bieten.“

In ganz Israel sind nach Angaben von BYD gegenwärtig 37 Elektrobusse des Herstellers im Einsatz – und zwar in den Städten Haifa, Jerusalem, Tel Aviv, Modin und in der Region Scharon.

bydeurope.com