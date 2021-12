ADAC nimmt Polestar 2 in Privatleasing-Angebot auf

Das Privatleasingprogramm des ADAC hat den vollelektrischen Polestar 2 ins Programm aufgenommen. Den branchenweit hohen Lieferzeiten zum Trotz sollen die ersten Fahrzeuge bereits ab Februar ausgeliefert werden.

Die ADAC-Mitglieder können den Polestar 2 direkt über das Leasingportal der ADAC Fahrzeugwelt bestellen. Die monatliche Leasingrate für den bereits vorkonfigurierten Polestar 2 Standard Range Single Motor – hier unser Fahrbericht – beginnt bei 459 Euro (unter Berücksichtigung der aktuellen BAFA-Förderbedingungen, bei 24 Monaten Vertragslaufzeit und 10.000 Kilometer Jahreslaufleistung). In dieser Rate sind bereits die Pakete „Pilot“ und „Plus“ enthalten – da das „Performance“-Paket für die Single-Motor-Varianten nicht verfügbar ist, ist der Polestar 2 im ADAC-Angebot quasi voll ausgestattet. Winterräder und Außenfarbe (Standard-Lack ist der Schwarz-Ton „Void“) sind gegen Aufpreis verfügbar.

Damit ist das ADAC-Angebot deutlich günstiger als ein vergleichbares Fahrzeug über Polestar selbst. Ein schwarzer Polestar 2 Standard Range Single Motor in Schwarz mit den beiden Paketen wird auf der Polestar-Website im Privatleasing für 732 Euro pro Monat angeboten – bei 24 Monaten Laufzeit, 10.000 Kilometern pro Jahr und 6.000 Euro Anzahlung. Selbst ohne die beiden Pakete (die zusammen 8.000 Euro kosten) ist ein „nackter“ Polestar 2 mit 572 Euro pro Monat teurer.

Zudem sind in der Rate laut Polestar alle planmäßigen Wartungsarbeiten bis zu 3 Jahre oder 50.000 Kilometer Laufleistung inklusive einem Hol-/Bringservice zu einer der derzeit über 120 Servicestellen in ganz Deutschland enthalten. Zudem gibt es für die Mitglieder des Autoklubs einen Kilometer-Leasingvertrag mit ADAC geprüften Vertragsbedingungen, eine Sonderkündigungsmöglichkeit bei Schicksalsschlägen, sowie einen umfassenden Rückgabeschutz, der alle Rückgabeschäden in Höhe von bis zu 1.000 Euro bereits abgedeckt.

„Mit dem Launch der zweiten Phase der ADAC Fahrzeugwelt haben wir unsere Plattform optimiert und das verfügbare Angebot erheblich vergrößert“, so Mahbod Asgari, Vorstand der ADAC SE für Mobilität, Automotive & Reisen. „Wir freuen uns, den ADAC-Mitgliedern eine erweiterte Modellpalette zu attraktiven Konditionen anbieten zu können und mit dem Polestar 2 erstmals auch ein Elektroauto der Premiumklasse im Programm zu haben.“ Zu den neuen Angeboten des ADAC gehören neben dem Polestar 2 auch weitere Elektroautos wie der Opel Corsa-e, Peugeot e-208 sowie mit dem Kia Niro ein Plug-in-Hybrid.

„Wir setzen nun mit der ADAC Fahrzeugwelt auf eine starke Informations- und Vertriebsplattform, um den Zugang zu Elektromobilität zu erleichtern“, sagt Alexander Lutz, Geschäftsführer von Polestar Deutschland. „Als besonderen Anreiz für ADAC Mitglieder garantieren wir für die ersten Bestellungen eine kurzfristige Auslieferung: Die ersten Fahrzeuge werden bereits im Februar an die Kunden übergeben.“

Dass Polestar derzeit lieferfähig ist, hängt unter anderem mit dem Timing beim Marktstart des Polestar 2 zusammen: Als im Frühjahr 2020 die Auswirkungen der Corona-Pandemie die globale Wirtschaft trafen – und viele Autobauer ihre Halbleiter-Bestellungen stornierten – befand sich Polestar gerade im Produktionsanlauf der E-Limousine. Die schwedisch-chinesische Marke war also gezwungen, an seinen Bestellungen festzuhalten. Hätte man zu diesem Zeitpunkt Halbleiter-Bestellungen wie andere Autobauer storniert, hätte man die Produktion gar nicht starten können.

