Total baut 800 Ladepunkte in Gent

Der französische Energiekonzern TotalEnergies hat eine Ausschreibung der Stadt Gent gewonnen, welche die Installation von 800 neuen Ladepunkten bis 2025 und deren Betrieb für zehn Jahre umfasst. Für Total ist es bereits der dritte derartige Auftrag einer belgischen Großstadt.

Eine Verteilung zwischen AC- und DC-Ladepunkten wird in der Total-Mitteilung nicht genannt. Es ist lediglich von 800 neuen Ladepunkten die Rede, die zusätzlich zu der bereits bestehenden Infrastruktur aufgebaut werden sollen – somit sind überwiegend AC-Ladepunkte wahrscheinlich. Die Ladepunkte sollen dabei ausschließlich mit Grünstrom betrieben werden, der in einer Offshore-Windkraftanlage vor der Küste Belgiens erzeugt wurde.

Die genauen Standorte stehen noch nicht fest. Die Stadtverwaltung hat mit Total vereinbart, dass mit der Bekanntgabe am Dienstag Einzelpersonen und Gewerbe in Gent (Einwohner, Taxiunternehmen, Carsharing-Unternehmen, lokale Unternehmen) Anträge auf die Installation eines Ladepunkts in der Nähe ihrer Räumlichkeiten oder Arbeitsplätze stellen können. Zusätzlich zu diesen Standort-Vorschlägen will die Stadt die Nutzung der bisherigen Ladepunkte analysieren – in Bezirken mit hohem Bedarf soll so die bestehende Infrastruktur verstärkt werden können.

Im September hatte TotalEnergies bereits den Zuschlag für den langfristigen Ausbau und Betrieb der Ladeinfrastruktur in der belgischen Stadt Antwerpen erhalten. In Brüssel betreibt TotalEnergies das Ladenetzwerk Charge.Brussels. Das sind zusammen bereits 3.500 Ladepunkte, 3.000 davon in Antwerpen. Zudem betont TotalEnergies, dass man ein „vollständiges Netz von High Power Chargern“ an seinen Tankstellen im ganzen Land entwickle. Dort sollen Ladepunkte mit bis zu 175 kW entstehen.

„Wir danken der Stadt Gent für das Vertrauen, das sie uns für das kommende Jahrzehnt entgegengebracht hat“, sagt Bernadette Spinoy, CEO von TotalEnergies Marketing Belgium. „Wie in den anderen europäischen Märkten, in denen wir unsere Entwicklung vorantreiben, unterstützt TotalEnergies entschlossen die Mobilitätswende in Belgien in Richtung CO2-Neutralität. Dieser neue Vertrag trägt dazu bei, unsere Transformation zu einem breit aufgestellten Energieunternehmen zu beschleunigen.“

Filip Watteeuw, der für Mobilität zuständige stellvertretende Bürgermeister von Gent, ergänzt: „Diese Erweiterung unserer öffentlichen Ladeinfrastruktur soll eine Lösung für Autofahrer bieten, die weder zu Hause noch am Arbeitsplatz über eine eigene Ladestation verfügen. Bis 2022 wird die Zahl der Ladestationen deutlich ansteigen, sodass wir den Übergang zur Elektromobilität unterstützen können.“

totalenergies.com