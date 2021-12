Chefwechsel bei Shell-Tochter Ubitricity

Der von Shell übernommene Berliner Ladeinfrastruktur-Spezialist Ubitricity bekommt einen neuen CEO. Daniel Kunkel, derzeit General Manager Retail Engineering Solutions bei Shell, wird ab dem 1. Januar 2022 der neue CEO von Ubitricity sein und auf Lex Hartman folgen.

Hartman kam 2019 vom niederländisch-deutschen Übertragungsnetzbetreiber TenneT zu dem eMobility-Startup und übernahm den Vorsitz der Geschäftsführung von Unternehmensgründer Frank Pawlitschek – im Zuge der Übernahme durch Shell ist Pawlitschek bereits Anfang 2021 aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Genau 12 Monate nach Ankündigung der Übernahme durch den niederländischen Mineralölkonzern wird der Umbau der Geschäftsführung dann abgeschlossen: Hartman wird das Unternehmen Ende Januar 2022 nach einer kurzen Übergangsphase verlassen, wie Shell mitteilt.

Hartman selbst gibt an, dass seine Mission erfüllt sei und es Zeit für „mein nächstes Abenteuer“ ist. „Mit einem großartigen Team von engagierten und qualifizierten Menschen waren die letzten Jahre eine wirklich schöne Erfahrung“, sagt Hartman. „Ich bin sehr stolz auf das gesamte Ubitricity-Team und auf das, was wir in kurzer Zeit gemeinsam geleistet haben.“ Hartman werde seine Karriere als Investor und nicht-exekutives Vorstandsmitglied in Energie- und Umweltunternehmen fortsetzen, so Shell.

Sein Nachfolger Kunkel ist seit 1997 im Energiesektor aktiv und hat bereits in mehreren Ländern in strategischen und operativen Funktionen gearbeitet. „Mit einer Strategie für schnelles Wachstum und dem entsprechenden Mitteln unterstützt uns Shell und ich freue mich sehr über diese Möglichkeit, eines der wichtigen Puzzleteile der Shell E-Mobility-Strategie zu gestalten und die Erfolgsgeschichte von ubitricity fortzuschreiben, damit noch mehr Menschen auf E-Fahrzeuge umsteigen können“, so Kunkel.

Quelle: Info per E-Mail