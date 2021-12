BYD plant weitere 15-GWh-Batteriefabrik in China

BYD baut seine Batterie-Produktionskapazitäten in China massiv aus. Mit der Stadtregierung von Fuzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi wurde ein Investitionsvertrag über den Bau einer neuen Batteriefertigung für E-Fahrzeuge unterzeichnet.

Gemäß der Vereinbarung wird BYD acht Milliarden Yuan (rund 1,11 Milliarden Euro) in eine Fabrik mit einer Jahreskapazität von 15 GWh in der Fuzhou Hi-Tech Industrial Development Zone investieren. In einer zweiten Phase sollen weitere 15 GWh aufgebaut werden. Eine Entscheidung hierzu solle „nach der Marktnachfrage“ fallen.

Eine solche Vereinbarung hatte sich abgezeichnet: Wie das Portal „Gasgoo“ unter Berufung auf die Wirtschafts-Informationsplattform „Tianyancha“ berichtet, wurde bereits im September das Unternehmen Fuzhou BYD Industry Co., Ltd als 100-prozentige Tochter der BYD Auto Industry gegründet.

Welche Zellen in Fuzhou gebaut werden sollen, wird in dem „Gasgoo“-Artikel nicht erwähnt. BYD ist jedoch vor allem für seine LFP-Batterien bekannt, besonders die sogenannte „Blade“-Batterie mit besonders großen und schwertförmigen Zellen. BYD hatte die „Blade“-Batterie im März 2020 vorgestellt und setzt sie unter anderem im Han EV und Tang EV ein. Es wurde aber von Anfang an angekündigt, dass die Batterien auch an Drittkunden verkauft werden sollen. Dazu soll Berichten zufolge inzwischen auch Tesla gehören.

Die neue Anlage in Fuzhou ist nicht das einzige neue Batteriewerk von BYD. Fudi Industry, die Batterie-Geschäftseinheit von BYD, hat zudem in diesem Jahr sechs Tochtergesellschaften in Chongqing, Wuwei, Yancheng, Jinan, Shaoxing und Chuzhou gegründet. In Wuwei, Yancheng und Jinan sollen Batterieproduktionskapazitäten von 10 GWh, 30 GWh bzw. 30 GWh jährlich aufgebaut werden. In Chuzhou sollen es in der ersten Phase 5 GWh sein.

Wie das Portal „Seetao“ schreibt, soll die Produktionskapazität von BYD bis Ende 2021 91 GWh erreichen – nach 65 GWh Ende 2020.

