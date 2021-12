Tesla baut Supercharger an Globus-Warenhäusern

Die Baumarkt-Kette Globus plant den großflächigen Ausbau eines Ladenetzwerks für Elektroautos an sämtlichen deutschen SB-Warenhäusern. Über die bereits vorhandenen Lademöglichkeiten an den Globus-Märkten hinaus werden Supercharger von Tesla installiert werden.

Einige Globus-Filialen verfügen bereits über Ladeinfrastruktur: So wurde etwa im Dezember 2020 mit den Pfalzwerken der Aufbau von Hyperchargern an über 90 Baumärkten bis 2023 vereinbart. Hinzu kommt eine nicht näher genannte Anzahl an AC-Ladern.

Wie Globus nun mitteilt, bedeutet die neue Vereinbarung ein Ausbaupotential mehrerer hundert Ladestationen in den kommenden drei Jahren. „Neben dem Ladepark an unserem Markt in Gensingen mit 22 Tesla Superchargern können innerhalb der nächsten drei Jahre alle unsere 51 Globus-Märkte mit Superchargern ausgestattet werden“, sagt Nils Behrens, Koordinationsleiter Tanken & Waschen bei Globus SB-Warenhaus. Der Standard pro Standort soll zunächst bei 12 Ladepunkten liegen, mit der Option zur Erweiterung.

Zu Globus zählen laut dem Unternehmen 51 SB-Warenhäuser, 90 Baumärkte und sechs Elektrofachmärkten in Deutschland. Darüber hinaus sind wir in Russland, Luxemburg und Tschechien vertreten.

globus.de