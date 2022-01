GAC Aion baut zweites Werk für 200.000 E-Autos

GAC Aion, der E-Auto-Ableger des chinesischen GAC Group, baut ein zweites Werk mit einer Kapazität von 200.000 Fahrzeugen pro Jahr. Mit dem neuen Werk, dessen Bau laut chinesischen Medien bis Dezember 2022 abgeschlossen sein soll, würde GAC Aion seine Produktionskapazität verdoppeln.

Wie das Portal „Gasgoo“ berichtet, soll der Bau des zweiten Werks vom GAC-Vorstand genehmigt worden sein. Die Investitionen sollen sich auf 1,81 Milliarden Yuan (umgerechnet rund 252 Millionen Euro) belaufen, die Summe soll von CAG Aion komplett selbst aufgebracht werden.

Wo das zweite Werk gebaut werden soll, geht aus dem Bericht nicht hervor. Zusammen mit einer Erweiterung des ersten Werks auf eine Jahreskapazität von 200.000 Fahrzeugen wird GAC Aion dann also insgesamt 400.000 E-Autos jährlich produzieren können.

Die im April 2021 angekündigte Verdopplung der Produktionskapazität des ersten Werks scheint bereits abgeschlossen zu sein. Denn mit 123.660 verkauften Fahrzeugen im Gesamtjahr 2021 (davon 16.675 Einheiten im Dezember) hat GAC Aion bereits die ursprüngliche Kapazität von 100.000 Fahrzeugen übertroffen.

– ANZEIGE –









GAC Aion wurde im November 2020 als eigenständige Marke von GAC ausgegliedert und ersetzte die bisherige Sparte GAC New Energy. Die Marke hat seitdem fünf rein elektrische Modelle auf den Markt gebracht: Den Aion S, Aion LX, Aion V, Aion Y und Aion LX Plus.

Zudem startet nun der Aion LX Plus mit rund 1.000 km NEFZ-Reichweite in den chinesischen Handel. Dieses Modell wurde im November auf der Automesse in Guangzhou vorgestellt. Die Batterie kommt auf einen Energiegehalt von 144,4 kWh und eine Energiedichte von 205 Wh/kg. Auch der Aion V soll ebenfalls auf eine Reichweite von 1.000 Kilometer nach NEFZ kommen. Allerdings dank einer Graphen-Batterie.

gasgoo.com (Werk), cnevpost.com (Absatzzahlen)