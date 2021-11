Aion LX Plus soll auf 1.000 km NEFZ-Reichweite kommen

Der chinesische Hersteller GAC Aion schraubt die maximale Reichweite für sein E-SUV LX auf über 1.000 Kilometer – allerdings wie in China noch üblich nach dem veralteten NEFZ. Das verbesserte Fahrzeug dürfte in den kommenden Monaten auf GAC Aions Heimmarkt debütieren.

Die nun beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) gelistet neue Variante Aion LX Plus soll es dank eines Akkus mit einer Kapazität von 144,4 kWh auf eine NEFZ-Reichweite von exakt 1.008 Kilometer nach NEFZ bringen. Das Portal „CN EV Post“ präzisiert, dass das Batteriepaket über eine Energiedichte von 205 Wh/kg verfügen soll und die verwendeten Lithium-Ionen-Zellen auf einer NMC-Kathode in Verbindung mit einer siliziumhaltigen Anode basieren.

Die verwendete Technologie solle die Batterien leichter und kleiner machen und die Energiedichte, die Leistung und Performance bei kalten Temperaturen verbessern. Beschrieben wird der Ansatz als „silicon sponge technology“, die siliziumhaltige Anode soll also so weich wie ein Schwamm ausfallen. GAC soll an diesem Konzept seit 15 Jahren arbeiten. Durch die erhöhte Energiedichte könne die Größe der Batterieeinheit um 20 Prozent und das Gewicht um 14 Prozent reduziert werden, heißt es.

Im Fall des Aion LX soll so bei gleichem Volumen des Batteriepacks die Reichweite von 650 auf gut 1.000 Kilometer steigen. Das E-SUV hatte GAC Aion Ende 2019 vorgestellt – seinerzeit mit CATL-Zellen und einem bis zu 93 kWh großen Akkupaket in Verbindung mit einem 300-kW-Allradsystem (in der Topversion).

Der Aion LX Plus soll voraussichtlich auf der Guangzhou Auto Show am 19. November vorgestellt werden. Der Preis ist noch nicht publik. Die Preisspanne für den Aion LX liegt bei 229.600 bis 349.600 Yuan, umgerechnet 31.130 bis 47.400 Euro. Die Listung des Aion LX Plus beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie spricht dafür, dass der Launch des Stromers in China kurz bevor steht.

Aus der Aion-Serie hat GAC neben dem Aion LX als E-SUV bisher den Aion S als E-Limousine sowie den Aion Y und den Aion V als weitere E-SUV vorgestellt. Letzterer soll ebenfalls auf eine Reichweite von 1.000 Kilometer nach NEFZ kommen. Allerdings dank einer Graphen-Batterie.

