Temsa liefert neun E-Busse nach Litauen

Die litauische Stadt Druskininkai hat neun MD9 electriCity beim türkischen Busbauer Temsa bestellt. Die Midi-Elektrobusse sollen bereits in den kommenden Tagen geliefert werden. Zudem verhandelt Temsa derzeit nach eigenen Angabe über ein weiteres Elektrofahrzeug-Projekt mit 25 Fahrzeugen.

Beim MD9 electriCITY handelt es sich um ein 2019 vorgestelltes Modell. Der neun Meter lange Midibus wurde für enge Straßen und „verhältnismäßig raue Straßenbedingungen“ konzipiert und kommt auf eine Reichweite von 230 Kilometern. Der Bus verfügt laut Herstellerangaben über dieselbe Leistung von 250 kW, ein etwas moderateres Drehmoment von 2.600 Nm sowie 200 kWh Batteriekapazität. Im Sommer 2021 hatte auch die rumänische Stadt fünf MD9 electriCITY bestellt.

Die Fahrzeuge werden im türkischen Stammwerk Adana gebaut und sollen bereits in den nächsten Tagen in Druskininkai ausgeliefert werden. In Kürze ist dann auch der Einsatz im dortigen ÖPNV geplant. Druskininkai liegt im Süden Litauens und hat (Stand 2011) über 14.000 Einwohner.

In Litauen sind bereits 165 Busse von Temsa unterwegs, aber noch vorrangig Verbrenner. „Druskininkai ist eine der vorbildlichen Städte mit ihren innovativen und umweltfreundlichen Aktivitäten“, sagt der für Marketing und Vertrieb zuständige Temsa-Manager Hakan Koralp. „Unsere Verhandlungen über ein weiteres Elektrofahrzeugprojekt mit 25 Fahrzeugen für die kommende Zeit laufen noch. Wir verstärken unsere Position in der Region, indem wir die Anzahl unserer Fahrzeuge durch neue Verträge erhöhen.“

