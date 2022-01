Indien: CESL veröffentlicht Ausschreibung für über 5.000 Elektrobusse

In Indien hat Convergence Energy Services Limited (CESL) eine Ausschreibung für 5.450 elektrische Solobusse sowie 130 E-Doppeldecker gestartet. Die Tochter des staatlichen Energiedienstleisters Energy Efficiency Services Limited (EESL) arbeitet dabei mit fünf großen Verkehrsbetrieben zusammen. Die Initiative umfasst neun Städte.

Den Aufruf veröffentlichte CESL auf Twitter. Er ist Teil von „#TheGrandChallenge“, ein Projekt, das standardisierte Ausschreibungsbedingungen vorsieht und den Verkehrsbetrieben sowohl zu Größenvorteilen als auch den Zugang zu FAME-II-Subventionen und anderen Monetarisierungsaspekten ermöglichen soll, wie CESL weiter erläutert. FAME-II ist das aktuelle eMobility-Förderprogramm der Regierung.

In einem Bericht schreibt „The Times of India“ im Zusammenhang mit „#TheGrandChallenge“ von fünf indischen Städte: Delhi, Kolkata, Surat, Bengaluru und Hyderabad. Das Programm wurde offenbar erweitert. Die ersten E-Busse sollen demnach im Juli in Betrieb genommen werden.

Die Busse im Rahmen von „#TheGrandChallenge“ werden laut den Twitter-Posts von CESL den Verkehrsbetrieben als Dienstleistung angeboten, bei der sie für zwölf Jahre einen Betrag pro Kilometer zahlen, ohne dabei eine Vorauszahlung leisten zu müssen. Das Ausschreibungsvolumen liege voraussichtlich zwischen 35 und 55 Milliarden Rupien (zwischen 410 Millionen Euro und 650 Millionen Euro).

