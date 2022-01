Fortescue Metals übernimmt Williams Advanced Engineering

Das australische Bergbauunternehmen Fortescue Metals Group übernimmt das vom Formel-1-Team Williams gegründete Engineering- und Batterieunternehmen Williams Advanced Engineering (WAE) für 164 Millionen Pfund. Fortescue will die Batterietechnik von Williams unter anderem in Güterzügen und Lkw zum Einsatz bringen.

Der Kaufpreis beträgt umgerechnet 196 Millionen Euro. Fortescue zielt laut einem Bericht von Reuters darauf an, den Energieverbrauch seiner Flotten zu senken. Fortescue und WAE arbeiten bereits seit Anfang 2021 zusammen, um eine Batterie für einen Elektro-Bergbau-Transporter zu entwickeln. Später in diesem Jahr wollen beide Unternehmen Details zu einem Elektro-Zug vorstellen, der sich ebenfalls in der Entwicklung befindet.

WAE wurde als Engineering- und Batteriespezialist aus dem Williams-Formel-1-Team ausgegründet. Neben den bestehenden Projekten soll wohl eine umfangreichere Kooperation folgen. Fortescue, das viertgrößte Eisenerz-Bergbauunternehmen der Welt, will bis 2030 seinen Betrieb dekarbonisieren und dazu auch die Schienenfahrzeuge und die schwere Bergbauausrüstung umstellen. Fortescue will so vom Bergbaukonzern zu einem „Unternehmen für erneuerbare Energien und Ressourcen“ werden.

„Dies ist das Rennen unseres Lebens – das Rennen, um den Planeten vor dem Kochen zu retten“, sagt Fortescue-Gründer Andrew Forrest. „Die Geschwindigkeit, mit der wir uns bewegen, zählt. Gemeinsam werden FFI (Fortescue Future Industries) und WAE daran arbeiten, Fortescue zu dekarbonisieren – mit dem Ziel, dies schneller und effektiver als jeder andere auf der Welt zu erreichen.“

Offen ist, was bei dem Fokus auf Fortescue-Projekte aus den derzeitigen Kundenprojekten von WAE wird. Williams Advanced Engineering ist ab der im kommenden Winter startenden Saison 9 wieder der Lieferant der Einheits-Batterie für die Formel E und entwickelt auch die Einheits-Batterie für die Rallye-Rennserie WRX. Im April 2021 hat WAE zudem mit Italdesign eine modulare Elektroauto-Plattform für das Premium-Segment vorgestellt.

WAE-CEO Craig Wilson deutet an, dass diese Projekte vorerst weitergeführt werden. „Hochleistungsbatterie- und Elektrifizierungssysteme stehen im Mittelpunkt unseres Handelns bei WAE, und diese Übernahme und Investition wird das weitere Wachstum des Unternehmens ermöglichen, um die Bereitstellung emissionsfreier Produkte und Dienstleistungen für alle bestehenden Branchen – wie Automotive, Motorsport und Off-Highway – zu unterstützen“, so Wilson.

