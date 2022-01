Walmart bestellt 1.100 Ford E-Transit

Der US-Einzelhandelskonzern Walmart hat bei Ford 1.100 Exemplare des E-Transit geordert. Insgesamt liegen Ford in den USA bereits Bestellungen über 10.000 E-Transit von 300 Kunden vor.

Wie Ford angibt, sind unter den 300 Kunden „Unternehmen aller Größen“ – vom Ein-Mann-Betrieb über Kommunen wie die Stadt Orlando bis hin zu Walmart. Für Walmart selbst ist die E-Transit-Order aber nur eine kleinere Bestellung: Anfang des Monats hatte der Einzelhändler bereits 5.000 E-Transporter bei der GM-Marke BrightDrop bestellt.

In der Mitteilung gibt Ford einige Einblicke in die Verteilung der 10.000 Bestellungen. Bekanntlich stehen beim E-Transit acht Karosserie-Versionen mit unterschiedlichen Längen und Dachhöhen verfügbar. Ein Drittel aller bestellten E-Transit – darunter auch alle 1.100 Fahrzeuge für Walmart – entfallen auf die intern „Jumbo“ genannte Version, also die Konfiguration mit Hochdach und verlängertem Radstand.

19 Prozent der Bestellungen entfallen auf den E-Transit mit niedrigem Dach. Ford gibt an, dass diese Variante vor allem bei Kunden aus der Telekommunikationsbranche gefragt ist. Dort fahren die Angestellten und Installateure nachts oft mit dem Dienstfahrzeug nach Hause, weshalb der E-Transit in die Garage passen sollte.

In der Mitteilung von Ford wird die Großbestellung von Walmart aber nur am Rande erwähnt. Eigentlich möchte der Hersteller sein „Ford Pro“-System vorstellen, das als Cloud-basierte Plattform die Kunden mit einer Reihe von Diensten unterstützen soll. „Wir integrieren ein intelligentes Managementsystem in die Lkw und Transporter, die unsere Kunden lieben. Mehr Daten, mehr Betriebszeit, mehr Produktivität, intelligentes Laden und viel weniger Ärger“, sagt Ford-CEO Jim Farley. „Ford Pro führt die Transformation von Ford hin zu einer ständigen Beziehung zu unseren Kunden an, und es ist eine unserer größten Wetten, die Zukunft der vernetzten Elektromobilität anzuführen.“

Ford Pro wird auch nach Deutschland kommen, hierzulande ist der E-Transit seit vergangener Woche bestellbar. Mit Marktstart im Mai wird es den E-Transit als Kastenwagen Einzelkabine-Lkw, Kastenwagen Doppelkabine-Lkw und als Fahrgestell Einzelkabine geben. Die wichtigsten Preise haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

