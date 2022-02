Smatrics EnBW kündigt 150 neue HPC-Ladepunkte bis Jahresende an

Smatrics EnBW, das Joint Venture von Smatrics und EnBW, plant bis zum Ende des Jahres in Österreich weitere 150 ultraschnelle Ladepunkte für Elektroautos. Jeder Ladepunkt soll über eine maximale Leistung von bis zu 300 kW verfügen.

Die neuen Ladepunkte ermöglichen E-Autofahrern eine Reichweite von 100 Kilometer bei weniger als fünf Minuten Ladezeit. Sie werden die aktuell knapp 250 DC- und HPC-Ladepunkte im öffentlichen Netz von Smatrics EnBW ergänzen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Neu im Ausbauplan des Unternehmens sind Lade-Hubs mit mehr als zehn überdachten Stationen entlang der Hauptverkehrsrouten. Wo genau diese errichtet werden sollen, gibt Smatrics EnBW nicht an.

Nach den Worten von Geschäftsführer Hauke Hinrichs hat Smatrics EnBW schon jetzt in Österreich das größte öffentliche Schnellladenetz. Bis 2030 sollen jedes Jahr 100 bis 150 neue HPC-Ladepunkte mit Leistungen bis zu 300 kW und mehr pro Ladepunkt dazukommen.

– ANZEIGE –









Für den Ausbau des öffentlichen Ladenetzes hat Smatrics EnBW den Angaben nach Standortpartnerschaften mit Handelsketten und Mineralölfirmen abgeschlossen. Die Suche nach weiteren Standortpartnern und auch Grundstücken für die Errichtung von Lade-Hubs werde fortgesetzt.

In den vergangenen Monaten seien HPC-Ladestationen vor allem in Osten des Landes errichtet worden. In den kommenden Wochen sollen sie in Betrieb gehen. Darunter unter anderem in Neusiedl, Müllendorf, Wiener Neudorf, Wiener Neustadt und Klagenfurt.

EnBW und Smatrics haben das Joint Venture im Mai 2020 gegründet. Schon damals hieß es, man wolle das größte Ladenetz in Österreich betreiben und vor allem das Hochleistungsladen ausbauen. Der Fokus der Partner werde auf High Power Charging mit bis zu 300 kW liegen.

ots.at