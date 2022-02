Eneco eMobility baut 120 Schnelllader an Albert-Heijn-Filialen

Die niederländische Einzelhandelskette Albert Heijn hat sich für den Aufbau von Ladestationen an ihren Standorten mit Eneco eMobility zusammengeschlossen. Noch in diesem Jahr sollen 120 Schnellladestationen mit je zwei Ladepunkten an Filialen von Albert Heijn in den Niederlanden und Belgien installiert werden.

Bis zum Jahr 2025 will Albert Heijn mindestens 2.000 Ladepunkte errichten lassen. Mit den Ladestationen an den Filialen will die Einzelhandelskette nach eigenen Angaben seinen Kunden die rationale Entscheidung für ein nachhaltiges Transportmittel erleichtern, um zum Geschäft zu kommen – „zusätzlich natürlich zum Radfahren oder zu Fuß“, wie es in der Eneco-Mitteilung heißt.

Auf einem von Eneco veröffentlichten Rendering ist ein Alpitronic Hypercharger HYC300 mit zwei CCS-Ladepunkten abgebildet. Ob im Zuge der Partnerschaft ausschließlich HPC-Säulen dieses Typs aufgebaut werden sollen, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Die Ladestationen sollen von der Eneco-Tochter HollandseWind mit 100 Prozent Ökostrom versorgt werden.

„Wir sind sehr stolz auf diese Zusammenarbeit, in der wir unseren Kunden das Schnellladen zugänglich machen. Auf diese Weise helfen wir unseren Kunden, nachhaltiger zu werden“, sagt Rob Heesen, Director of Foodservice & Concepts bei Albert Heijn. Joris Laponder, CCO von Eneco eMobility, ergänzt: „Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt beim Übergang zu einer saubereren Mobilität.“

