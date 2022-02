Jaguar entwickelt eigene E-Auto-Plattform namens Panthera

Unterdessen stellt Jaguar den neuen Modelljahrgang des I-Pace vor, der als I-Pace 400 S zu Preisen ab 76.815 Euro startet und ab sofort bestellbar ist. im neuen Modelljahrgang 2023 wird unter anderem Amazon Alexa als Sprachassistent in das Fahrzeug integriert, Bestandsfahrzeuge sollen Alexa per OTA-Update erhalten. Am E-Antrieb des I-Pace ändert sich beim MY2023 nichts. autocar.co.uk (Panthera-Plattform), jaguar.com (I-Pace MY2023)

Der Grund: Seit Monaten arbeiten Teams unter der Führung von JLR-Design-Chef Gerry McGovern an den Entwürfen für die kommenden Fahrzeuge. Um auf dem Markt aufzufallen, sollen diese eigenständig designt werden, was mit den Plattformen anderer Anbieter wohl nicht möglich ist. „Beim neuen Jaguar legen wir großen Wert auf einzigartige Proportionen. Das ist der Grund, warum wir es im Moment selbst machen“, sagte Bolloré.

