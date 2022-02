EKPO erhält BZ-Auftrag von Aerostack

„Dieser Auftrag und die gesamte Partnerschaft mit Aerostack zeigt nicht nur den breiten Anwendungsbereich der Brennstoffzellentechnologie, sondern auch die technologisch führenden Fähigkeiten der EKPO“, sagt Julien Etienne, Geschäftsführer der EKPO für Vertrieb. „Als nächsten logischen Schritt in unserer Zusammenarbeit mit Aerostack liefern wir Stackkomponenten sowie Prototypen und erbringen Entwicklungsdienstleistungen, um die Leistung der ersten Stack-Generation von Aerostack zu optimieren.“ Man könne im Rahmen des Projekts aber auch das eigene Knowhow, etwa bei Bipolarplatten und Dichtungstechnologie, weiter ausbauen, so Etienne. elringklinger.de

Die Umfänge des Auftrags – hinsichtlich der Stückzahlen oder finanzieller Details – gibt ElringKlinger in der Mitteilung nicht an.

