ElringKlinger und Airbus gründen JV für Brennstoffzellen-Entwicklung

ElringKlinger hat mit Airbus eine Vereinbarung über eine langfristige Partnerschaft im Bereich der Brennstoffzellentechnologie geschlossen. Dafür wollen der Zulieferer und der Luftfahrtkonzern ein Joint Venture gründen.

Nach der bereits im Sommer erfolgten Lieferung von Stacks und einem individuell ausgelegten Teststand beinhaltet die nun getroffene Übereinkunft ein neu zu gründendes gemeinsames Unternehmen, das in den kommenden Jahren zunächst luftfahrttaugliche Brennstoffzellenstacks entwickeln und validieren wird. Das hat ElringKlinger in einer Mitteilung angekündigt.

Der deutsche Zulieferer wird nach eigenen Angaben eine Minderheitsbeteiligung halten, die Mehrheit der Anteile an der neu zu gründenden Gesellschaft wird bei Airbus liegen. ElringKlinger ermögliche dem neuen Unternehmen den Technologiezugang und werde die für die Entwicklung notwendigen Komponenten zuliefern. Zu dem für Ende 2020 geplanten Closing erhalte das Unternehmen „eine Kompensation im niedrigen bis mittleren zweistelligen Mio.-EUR-Bereich“, wie es in der Mitteilung heißt. Details hierzu soll es im Geschäftsbericht 2020 der ElringKlinger AG geben.

Im Vorfeld der Vereinbarung habe Airbus eine umfangreiche Analyse auf dem Markt für Brennstoffzellenstacks durchgeführt. In diesem internationalen Auswahlprozess habe ElringKlinger den Vertragspartner „als Best-in-Class mit dem hohen Leistungsdichteniveau seiner Stacks und seiner großen Kompetenz bei Industrialisierungsprozessen überzeugen“ können.

