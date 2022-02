VW: Startet der ID. Buzz zu Preisen ab knapp 60.000 Euro?

Volkswagen will seinen ID. Buzz laut einem Medienbericht im September zu einem Einstiegspreis von knapp unter 60.000 Euro auf den Markt bringen. Nach der Vorstellung des Modells am 9. März sollen offenbar ab Mai Bestellungen für den MEB-Van angenommen werden.

Das schreibt die „Automobilwoche“ unter Berufung auf Konzernkreise. Selbst zur Premiere im März wird nicht mit offiziellen Preisen gerechnet, üblicherweise gibt Volkswagen die Verkaufspreise erst zum Bestellstart bekannt. Dieser soll laut dem Bericht im Mai erfolgen, im September dann die Auslieferungen.

Zunächst werde es den ID. Buzz nur mit Heckantrieb geben – und das auch nur in der 4,70 Meter langen Kurzversion mit fünf Sitzen. Derartige Fahrzeuge wurden mit Tarn-Folierung im Regenbogen—Design zuletzt regelmäßiger gesichtet, auch in Norwegen. Mit 4,70 Metern würde der ID. Buzz anfangs in der Länge auf ähnliche Maße kommen wie die derzeit erhältlichen E-SUV auf MEB-Basis.

Ein Allradantrieb mit einem zweiten E-Motor vorn soll später nachgereicht werden – auch hier ähnlich wie bei den SUV. 2023 soll dann eine um knapp 30 Zentimeter gestreckte Langversion mit Platz für eine dritte Sitzreihe folgen. Eine Version mit rund fünf Metern Länge entspricht auch dem Marktumfeld, die meisten Konkurrenz-Modelle haben eine Fünf-Meter-Version im Angebot.

Laut dem Bericht sollen im September sowohl die People genannte Version mit fünf Sitzen für Privatkunden als auch der ID. Buzz Cargo mit geschlossenem Kasten hinten und ebener Ladefläche als reiner Transporter an den Start gehen.

Ob es sich bei dem angeblichen Basispreis von knapp unter 60.000 Euro um den ID. Buzz Cargo oder die People-Version handelt, geht aus dem Bericht nicht hervor. Mit einem solchen Einstiegspreis würden sich zumindest die günstigeren Versionen für den reduzierten Umweltbonus qualifizieren, was einem Preis-Nachlass von 7.975 Euro entsprechen würde. Der Umweltbonus könnte aber nur für wenige Monate bis Jahresende gelten – die genauen Regelungen für 2023 sind noch nicht bekannt.

Für diesen Preis soll es die Version mit der 77-kWh-Batterie (netto) und dem 150 kW starken E-Motor im Heck geben. Eine mögliche WLTP-Reichweite wird nicht genannt. Ob und wann der ID. Buzz eine größere Batterie erhält – gemäß früheren Angaben kann der MEB bis zu 111 kWh abdecken – ist nicht bekannt.

automobilwoche.de