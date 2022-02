New Flyer liefert 60 E-Busse nach New York

New York City hat weitere 60 Elektrobusse bestellt. Der Auftrag geht an den Hersteller New Flyer of America, der zuvor bereits 15 E-Busse nach NYC geliefert hatte. Die Fahrzeuge sollen dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck der Metropole zu senken.

Bei den neuen Bussen handelt es sich um 60 Batterie-elektrische Xcelsior Charge NG mit rund 12 Metern Länge und 525 kWh Batteriekapazität. Damit handelt es sich um die größtmögliche Batterie-Konfiguration, laut der Hersteller-Website sind Stromspeicher zwischen 160 und 525 kWh möglich. Die bestellte 40-Fuß-Version bietet 39 Sitzplätze und einen Platz für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Die New York City Transit Authority (NYCT) hat für die Bestellung auf eine Förderung der Federal Transit Administration (FTA) zurückgegriffen, die Höhe oder der Anteil der Förderung werden in der Mitteilung von New Flyer aber ebensowenig genannt wie das Gesamtvolumen des Auftrags.

Die NYCT und die MTA Bus Company (zusammen als MTA aktiv) bilden das größte Verkehrsunternehmen in Nordamerika. MTA bedient schätzungsweise 8,5 Millionen Bürger und mehr als 60 Millionen Besucher mit 678 Millionen Busfahrten pro Jahr und ist eines von sieben Verkehrsunternehmen im Bundesstaat New York, das emissionsfreie Busse von New Flyer kauft.

Laut Chris Stoddart, Präsident von North American Bus and Coach, hat New Flyer in den vergangenen Jahrzehnten bereits mehr als 2.990 Busse und 1,170 Reisebusse an die MTA geliefert. „„Mit diesen zusätzlichen leistungsstarken emissionsfreien Xcelsior Charge NG-Bussen bauen wir die nachhaltige Mobilität in New York City und den umliegenden Bezirken aus und sorgen durch sofortige Reduzierung der Treibhausgasemissionen für sauberere Luft“, so Stoddart.

