Mercedes startet Abo-Angebot für EQB

Mit dem EQB bietet Mercedes-Benz nun ein weiteres Elektromodell im Abo an. Das E-SUV mit bis zu sieben Sitzen ist das fünfte EQ-Modell, das Mercedes neben Kauf, Finanzierung und Leasing auch in dem flexibleren Abo zu festen Monatsraten vertreiben will.

Bisher gibt es das E-Abo bei Mercedes für den EQA, EQC, EQV und EQS. Beim EQB-Abo können Kundinnen und Kunden zwischen zwei Abo-Varianten wählen: dem EQB im Comfort-Abo mit einer monatlichen Rate von 949 Euro oder im Premium-Abo mit einer Rate von 1.049 Euro pro Monat. Eine einmalige Startgebühr in Höhe von 400 Euro wird zum Beginn des Abos berechnet.

Für den EQB ist natürlich der Vergleich mit dem EQA interessant, da sich beide Modelle die Plattform und Antriebstechnik teilen. Für den EQB werden pro Monat 100 Euro mehr fällig, den EQA bietet Mercedes ab einer Rate von 849 Euro an. Allerdings handelt es sich dabei um unterschiedliche Motorisierungen: Beim EQA 250 ist in der Basis ein Frontantrieb verbaut, während es den EQB derzeit in der Basis als 300 4Matic gibt, also mit Allradantrieb.

Wie auch bei den anderen EQ-Abos differenziert sich die Comfort- und Premium-Rate nach dem Brutto-Listenpreis: Die Comfort-Rate wird für Fahrzeuge bis maximal 66.000 Euro berechnet, bei Fahrzeugen, die bis zu 73.000 Euro kosten, wird die Premium-Rate von 1.049 Euro pro Monat fällig.

In der Abo-Rate enthalten sind Wartung, Garantie-Reparaturen, jeweils ein Satz Sommer- und Winterreifen sowie Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 1.500 Euro. Zudem ist die kostenlose Nutzung von Mercedes me Charge sowie „Vergünstigtes Schnellladen“ über Ionity für zwölf Monate inklusive. Die Stromkosten tragen aber die Kunden.

Die reguläre Abo-Laufzeit beträgt 24 Monate und kann nach einer Mindesthaltedauer von sechs Monaten flexibel monatlich gekündigt werden. Eine Laufleistung von jährlich 10.000 Kilometern ist inklusive, Mehrkilometerpakete sind gegen Aufpreis möglich.

