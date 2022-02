MG will noch 2022 ID.3-Konkurrent vorstellen

Die britische SAIC-Marke MG Motor hat ein neues Elektromodell angekündigt, das im vierten Quartal diesen Jahres vorgestellt werden soll. Es wird ein 4,3 Meter langer Hatchback namens MG4, der unter anderem dem VW ID.3 Konkurrenz machen soll.

Ein von dem Unternehmen auf Twitter veröffentlichtes Video zeigt ein (teilweise) verhülltes Rendering des MG4. In Gänze ist das Auto in dem Teaser-Video nicht zu sehen, wohl aber einige Ausschnitte. Felgen und Rückleuchten wirken modern, das Heck wird von einem durchgängigen Leuchtenband geprägt.

Abgesehen von der Länge von 4,30 Metern (ID.3: 4,26 Meter) macht MG keine Angaben zu technischen Daten. Bei seinen aktuellen Modellen wie dem überarbeiteten Kompakt-SUV ZS EV und dem Kompakt-Kombi MG5 Electric (der im März in Europa auf den Markt kommt) setzt die SAIC-Marke sowohl auf NMC- als auch LFP-Batterien.

Das britische Magazin „Autocar“ spekuliert, dass der MG4 technisch mit der aktuellen Version des MG5 Electric „weitgehend identisch“ sein dürfte. Den Kombi bietet MG zunächst mit einer 61,1 kWh großen NMC-Batterie für eine WLTP-Reichweite von 400 Kilometern an. Die Standard-Version mit einer 50,3 kWh großen LFP-Batterie (320 WLTP-Kilometer) soll später folgen. Je nach Batterie liegt die Antriebsleistung zwischen 115 und 130 kW. Im ZS EV wird dieselbe LFP-Batterie angeboten, die NMC-Batterie des Long-Range-Modells kommt jedoch auf 70 kWh.

A brand new 100% electric vehicle from MG has its UK premiere set in Q4 this year. The vehicle measures 4.300 mm in length and is developed with the UK consumer in mind. Take a sneak peek at this beauty and stay tuned..⚡ https://t.co/ImMlaNDVMf#MGElectricforAll pic.twitter.com/j3sHYN6oS1

— MG Motor UK (@MGmotor) February 23, 2022