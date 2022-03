Torqeedo stellt Management neu auf – Plieninger geht

Das auf elektrische Bootsantriebe spezialisierte Unternehmen Torqeedo hat mit Markus Müller einen neuen kommissarischen Geschäftsführer. Hintergrund ist, dass Ralf Plieninger, seit 2012 CTO und COO in Personalunion sowie Geschäftsführer der Gesellschaft, das Unternehmen zum Mai 2022 verlassen wird.

Gründe für den Abgang werden in der Mitteilung des Mutterkonzerns Deutz nicht genannt – es wird lediglich klar, dass sich Plieniger zu diesem Schritt entscheiden hat. „Es war mir eine Ehre, das Team von Torqeedo in den letzten zehn Jahren aufbauen und leiten zu dürfen“, sagte Plieninger in einer Botschaft an die Belegschaft. „Wir haben gemeinsam innovative elektrisch betriebene Produkte auf den Markt gebracht, die ganze Segmente der maritimen Wirtschaft verändert haben. Gleichzeitig haben wir aus einem kleinen, innovativen Start-up einen Marktführer gemacht.“

Markus Müller, CTO beim Torqeedo-Mutterkonzern Deutz, übernimmt mit sofortiger Wirkung neben seinen Aufgaben bei Deutz kommissarisch als Chief Executive Officer (CEO) die Geschäftsführung von Torqeedo. Bis wann eine dauerhafte Lösung gefunden werden soll, gibt Deutz in der Mitteilung nicht an.

„In den vergangenen zehn Jahren hat Ralf Plieninger eine zentrale Rolle im Aufstieg von Torqeedo gespielt, insbesondere im Hinblick auf die Industrialisierung und technologische Weiterentwicklung der E-Mobilität auf dem Wasser“, sagt Müller. „Wir bedanken uns bei ihm für seinen Beitrag zum Erfolg von Torqeedo und für seinen Einsatz bei der gemeinsamen Entwicklung der E-DEUTZ-Strategie. Für seine berufliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.“

Die letzte Neuaufstellung der Torqeedo-Geschäftsführung datiert vom Sommer 2020: Gründer Christoph Ballin schied damals aus der Geschäftsführung aus, die fortan noch aus Ralf Plieninger und Michael Rummel bestand.

deutz.com