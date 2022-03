Britishvolt und Aston Martin entwicklen E-Auto-Batterien

Britishvolt hat mit Aston Martin eine Entwicklungspartnerschaft für Elektroauto-Batterien geschlossen. Zum einen geht es darum, die Leistungsfähigkeit spezieller zylindrischer Hochleistungszellen zu maximieren, die von Britishvolt für den Einsatz in E-Autos von Aston Martin entwickelt werden.

Bereits vor rund einem Monat gab es entsprechende Berichte, wonach Aston Martin an Zellen von Britishvolt interessiert sei. Aus der Mitteilung des angehenden Batteriezellenherstellers geht nun aber hervor, dass die Kooperation nicht nur die Zelle umfasst: Ein gemeinsames Forschungs- und Entwicklungsteam von Aston Martin und Britishvolt werde zudem Batteriepacks, Batteriemodule ein Batteriemanagementsystem entwickeln und industrialisieren.

Zu den finanziellen Umfängen, die das nun unterzeichnete Memorandum of Understanding vorsieht, macht Britishvolt keine Angaben, ebenso nicht zu den technischen Details der Batteriezelle. Es werden aber einige Entwicklungsziele genannt: Bei seinem ersten für 2025 geplanten BEV wolle Aston Martin „neue Standards für wiederholbare Leistung auf der Strecke, Ladezeit und Reichweite“ anstreben, so Britishvolt.

Aston-Martin-Chef Tobias Moers gab an, dass man gemeinsam Technologien entwickeln wolle, „um Maßstäbe setzende Elektroautos von Aston Martin anzutreiben, die unserem Ruf für hohe Leistung und Ultra-Luxus mit den höchsten Nachhaltigkeitsstandards gerecht werden“. „Diese Partnerschaft ergänzt die enge strategische Beziehung zu unserem Anteilseigner Mercedes-Benz AG und verschafft Aston Martin zusätzlichen Zugang zu Technologie und Kompetenzen, um unsere Elektrifizierungsoptionen zu erweitern“, so der deutsche Manager. Aston Martin will wie berichtet ab 2026 alle neuen Modelle nur noch mit elektrifiziertem Antrieb anbieten.

