Forsee Power und Iveco France verlängern E-Bus-Partnerschaft

Der französische Batteriehersteller Forsee Power hat die seit 2013 bestehende Partnerschaft mit Iveco France verlängert. Künftig wird Forsee Power seine neue Generation des Batteriepaket-Typs ZEN 42 für Elektrobusse von Iveco liefern.

Diese sollen eine um bis zu 20 Prozent höhere Energiedichte als die vorige Batteriegeneration ZEN 35 aufweisen. Das ermöglicht es Iveco laut der Forsee-Mitteilung, seinen Kunden mit dem Heuliez GX 337 ELEC nun bis zu 300 Kilometer Reichweite mit maximal 460 kWh Batteriekapazität anzubieten – oder alternativ Platz für bis zu fünf zusätzliche Passagiere mit der gleichen Reichweite wie mit der vorherigen Batteriegeneration ZEN 35.

Die Zellen für das neue ZEN-42-Pack liefert der koreanische Hersteller LG Energy Solution. Es handelt sich dabei um eine NMC-Pouchzelle mit „sehr hoher Energiedichte“. Diese sei auf die Anforderungen von Nutzfahrzeugen und industriellen Anwendungen ausgelegt, was „intensiver und anspruchsvoller sei“ als die Batterien für Elektro-Pkw. Die Energiedichte oder Kapazität der Zellen wird in der Mitteilung aber nicht genau beziffert.

Wohl aber jene des gesamten ZEN-42-Packs: Diese liegt laut Forsee bei 147 Wh/kg. Ein Pack kommt auf einen Energiegehalt der namensgebenden 42 kWh, dabei können mehrere Packs modular zu einem Batteriesystem für einen Elektro-Bus zusammengefügt werden. Laut Forsee ist dabei eine Integration auf dem Dach oder im Heck des Busses möglich.

Forsee montiert seine Batteriesysteme in seinem Werk in Chasseneuil-du-Poitou in Frankreich. Der Standort ist nur rund 100 Kilometer von Rorthais entfernt, wo Iveco France seine Elektrobusse baut. Der OEM hat mit seinen Marken Iveco Bus und Heuliez zusammen mit Forsee Power bereits mehr als 600 Elektrobusse auf europäische Straßen gebracht.

businesswire.com (Iveco-Kooperation), forseepower.com (LGES-Kooperation)