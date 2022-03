Ikea Österreich setzt E-Transporter in Graz ein

Ikea Österreich setzt nach Wien nun auch in Graz Elektrofahrzeuge für die Warenzustellung ein. Es handelt sich um zwei MAN eTGE, die in Kooperation mit DHL Zustellungen vom Ikea-Einrichtungshaus Graz ins gesamte Stadtgebiet übernehmen.

In Wien sind wie berichtet seit dem vergangenen Jahr 30 von der Quantron AG auf Elektroantrieb umgerüstete Iveco-Trucks im Einsatz. Seit Februar 2022 sind auch in Graz in die ersten beiden Elektrofahrzeuge für Ikea täglich unterwegs. Laut der Mitteilung des Möbel-Konzerns erledigen die Elektrofahrzeuge mindestens 20 emissionsfreie Transporte pro Tag – oder 6.000 Lieferungen pro Jahr.

Wie Ikea Österreich angibt, werden die Fahrzeuge pro Jahr rund 60.000 Kilometer zurücklegen. Bei dieser Laufleistung soll das einer CO2-Ersparnis von zwölf Tonnen entsprechen. Der Strom, mit dem die beiden eTGE geladen werden, soll zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen.

„Ich freue mich, dass wir nach Wien nun auch einen zweiten Elektrofahrzeug-Standort in der Steiermark aufbauen und unsere Kund:innen im Großraum Graz emissionsfrei beliefern können“, sagt Gottfried Kienzl, Market Manager von Ikea Graz.

