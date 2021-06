Ikea Österreich beschafft 30 E-Lkw von Quantron

Ikea Österreich hat 30 von der Quantron AG auf Elektroantrieb umgerüstete Iveco-Trucks geordert. Das erste Quantron-Testfahrzeug ist bereits seit Anfang Juni im Einsatz. Die restlichen Exemplare des 4,2 Tonnen schweren E-Lkw sollen ab August ausgeliefert werden.

In der 4,2-Tonnen-Version kommt der Iveco Daily auf eine Nutzlast von 1,33 Tonnen. Seine Reichweite gibt Quantron mit bis zu 250 Kilometern an, die NMC-Batterie kommt auf einen Energiegehalt von 75 kWh. Die Antriebsleistung liegt bei 100 kW, die maximale Ladeleistung bei 50 kW.

In einem ersten Schritt wird Ikea Österreich die Elektrofahrzeuge nach eigenen Angaben bei Lieferungen vom Logistikzentrum in Wien-Strebersdorf in alle 23 Wiener Gemeindebezirke und im Umkreis von 30 Kilometer zum Logistikzentrum umstellen. Das Möbelhaus beziffert die Zahl der Liegerungen im ersten Jahr auf 117.000. „Das entspricht mehr als 65 Prozent aller Zustellungen im Raum Wien“, sagt Claes Lindgren, Head of Customer Fulfillment bei Ikea Österreich.

Aktuell errichtet die Firma G. Klampfer die notwendige Ladeinfrastruktur, konkret 28 Ladesäulen mit einer Leistung von von bis zu 75 Kilowatt. Die Ladestationen sollen mit erneuerbaren Energien und wenn verfügbar mit eigenem Photovoltaik-Strom betrieben werden.

Bis zum Jahr 2025 will Ikea Österreich landesweit alle Auslieferungen an Kunden emissionsfrei durchführen. Der schwedische Konzern verfügt in Österreich über sieben Einrichtungshäuser, zwei Logistikzentren und acht Abholstationen.

professional.at (Ikea-Mitteilung), quantron.net (technische Daten als PDF)