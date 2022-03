Apcoa nutzt E-Cargobikes von Onomotion

Der Parkhausbetreiber Apcoa Parking Deutschland hat E-Cargobikes des Herstellers Onomotion bestellt, die an mehreren Apcoa-Standorten in Berlin, München und Stuttgart Autos ersetzen sollen. Ein weiterer Ausbau der Partnerschaft ist bereits geplant.

Konkret werden die elektrisch angetriebenen Lastenräder von Onomotion künftig in den Parkgaragen am BER, der Messe München sowie der Messe Stuttgart eingesetzt. Am BER werden die Cargobikes etwa für Transporte von Ersatzteilen oder Material zwischen den unterschiedlichen Parkhäusern genutzt. Auch das sogenannte „Cash-Management“, also das Entleeren der Kassenautomaten, kann von den Lastenrädern erledigt werden, so Apcoa. Bisher wurden derartige Aufgaben von Pool-Autos erledigt.

„Die Vorteile liegen auf der Hand: E-Lastenräder können auch ohne Führerschein gefahren werden und kommen schnell durch den Verkehr“, sagt Anja Müller, Director Operations bei Apcoa Parking Deutschland. „Vor allem sind sie CO2-neutral und schonen Klima und Umwelt. Mit dem Einsatz der E-Cargobikes leisten wir einen Beitrag zur Reduzierung von CO2-Emissionen und der Verbesserung der Lebens- und Luftqualität im urbanen Raum.“

Ein Ausbau der Zusammenarbeit mit Onomotion ist geplant. Apcoa prüft Möglichkeiten, auch an weiteren Standorten auf die E-Cargobikes umzurüsten. Hansjörg Votteler, Geschäftsführer bei Apcoa Parking Deutschland, sieht eine „Win-Win-Situation“. „Mit den E-Cargobikes können wir auf Fahrten zu unseren Parkgaragen CO2 reduzieren. Das hilft nicht nur der Umwelt, denn gleichzeitig werden wir als Firma effizienter“, sagt Votteler.

