Textron übernimmt slowenischen E-Flugzeugbauer Pipistrel

Der US-Mischkonzern Textron, der unter anderem Flugzeuge der Marken Cessna und Beechcraft produziert, übernimmt den slowenischen Elektroflugzeug-Hersteller Pipistrel. Nach Abschluss der Transaktion plant Textron die Bildung eines neuen Geschäftsbereichs namens Textron eAviation für die Entwicklung nachhaltiger Flugzeuge, zu dem auch Pipistrel gehören wird.

Der Abschluss wird laut den Unternehmen für das zweite Quartal 2022 erwartet. Im Rahmen einer unterzeichneten Vereinbarung hat sich Textron laut Chairman und CEO Scott Donnelly dazu verpflichtet, die Marke Pipistrel beizubehalten. Außerdem soll der Hauptsitz des Unternehmens, die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion in Slowenien und Italien aufrecht gehalten werden. Zudem will der US-Konzern zusätzliche Investitionen in Pipistrel für die Entwicklung und Produktion zukünftiger Produkte tätigen.

Ivo Boscarol, Gründer und CEO von Pipistrel, bleibt den Angaben zufolge Minderheitsaktionär. Er wird für einen Zeitraum von zwei Jahren als Chairman Emeritus über zukünftige Produktpläne und Strategien beraten.

„Pipistrel versetzt Textron in eine einzigartig starke Position, um Technologien für den Markt der nachhaltigen Luftfahrt zu entwickeln und eine Vielzahl neuer Flugzeuge für eine breite Palette von Kundenmissionen zu entwickeln“, erläutert Textron-CEO Donnelly das Vorhaben. „Die heutige Ankündigung unterstützt die langfristige Strategie von Textron, eine Familie nachhaltiger Flugzeuge für die urbane Luftmobilität, die allgemeine Luftfahrt, den Frachtverkehr und für Spezialmissionen anzubieten.“

Pipistrel verspricht sich von der Übernahme den Zugang zu mehr Ressourcen, technischem und regulatorischem Fachwissen und einem globalen Vertriebs- und Supportnetzwerk, um die Entwicklung und Zertifizierung von Elektro- und Hybrid-Flugzeugen zu beschleunigen. Die Übernahme setzt die üblichen Abschlussbedingungen voraus, schreiben die Unternehmen in einer Mitteilung, behördliche Genehmigungen eingeschlossen.

„Um die ehrgeizigen Ziele von Pipistrel voranzutreiben und die Erfolgsgeschichte fortzusetzen, bietet der Zusammenschluss von Textron und Pipistrel tiefgreifendes Fachwissen und Ressourcen, die für Pipistrel allein nicht zugänglich wären“, sagt Boscarol. „Mit Textron sind wir gemeinsam auf zukünftiges Wachstum ausgerichtet.“

Im Februar 2021 hatte Pipistrel bekannt gegeben, an einem emissionsfreien Regionalflugzeug mit 20 Sitzplätzen zu arbeiten. Es soll im Zeitraum 2028 bis 2030 verfügbar sein. Das damals vorgestellte Konzept Miniliner könnte mit Wasserstoff fliegen, doch Pipistrel nahm zu dem Zeitpunkt auch andere Antriebslösungen in Betracht.

Das Regio-Flugzeug soll Reichweiten von bis zu 1.000 Kilometern schaffen und auf Landebahnen mit einer Länge von weniger als einem Kilometer starten und landen können – auch auf Graslandebahnen von kleinen Flugplätzen. Die Entwicklung des Regionalflugzeugs forcierte Pipistrel im Rahmen des von der EU geförderten Projekts UNIFIER19 zusammen mit der Politecnico di Milano und der Technischen Universität Delft.

Vergangenen November wurde eine Kooperation mit dem E-Flugzeug-Entwickler Airflow aus Kalifornien zur Entwicklung eines vollelektrischen Antriebssystems für Airflows Proof-of-Concept-Flugzeug bekannt. Im Zuge der Zusammenarbeit wird der slowenische Flugzeugbauer Elektromotoren, Motorsteuerungen und Batterien beisteuern und „eine Partnerschaft bei der elektrischen Antriebslösung für das spätere Serienflugzeug von Airflow prüfen“, wie Airflow damals mitteilte.

textron.com, pipistrel-aircraft.com