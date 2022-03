Schweizer Polizei schafft Tesla Model Y an

In der Schweiz hat die Kantonspolizei St. Gallen vier Tesla Model Y angeschafft. Künftig dürften weitere E-Fahrzeuge in die Flotte aufgenommen werden: Bis Ende 2025 soll ein Fünftel der Flotte rein elektrisch sein.

Die vier Tesla Model Y werden dabei für zwei Aufgaben eingesetzt: Zwei Fahrzeuge sind für Pikett-Offiziere (also den Bereitschaftsdienst) gedacht, zwei E-SUV werden auf den Polizei-Stützpunkten eingesetzt. Dort lösen sie BMW 5er Touring ab, offenbar im Rahmen des normalen Zyklus.

Wie auf dem veröffentlichten Foto wird laut dem Portal „Teslamag“ aber nur ein Fahrzeug ausgestattet. Das Portal zitiert einen Sprecher der Kantonspolizei, wonach die Ausrüstung inklusive Funk- und Netzwerktechnit rund 15.000 Franken (rund 14.600 Euro) kostet. Bei der Anschaffung der Fahrzeuge gab es wie bei Tesla üblich keinen Rabatt auf den Listenpreis von rund 65.000 Franken (63.200 Euro), die Polizei rechnet aber mit deutlich geringeren Wartungs- und Betriebskosten.

Die ersten Rückmeldungen seien sehr positiv, es gibt aber auch Kritik an den Platzverhältnissen. Die Beamten seien mit ihren Waffengurten „sehr breit“, sagte der Sprecher. Daher seien Anpassungen vorgenommen worden, die aber nicht weiter ausgeführt wurden. Das ist aber keine Besonderheit, derartige Anpassungen seien bei fast allen neuen Fahrzeugen nötig.

In den Einsätzen soll nun ermittelt werden, „ob der Tesla für alles tauglich ist“ – also vor allen in Hinblick auf die Reichweite, aber auch die weiteren Platzverhältnisse und auch die Software. Dabei dürfen die Beamten aber nicht alle Funktionen nutzen, der Wächter-Modus und die Dashcam-Funktion dürfen aus Datenschutz-rechtlichen Gründen nicht genutzt werden.

