ADAC und Avis bieten Tesla Model 3 zur Miete

An 14 Stationen in Deutschland können ADAC-Mitglieder ab sofort das Tesla Model 3 für einen Zeitraum von bis zu 27 Tagen mieten. Da das Angebot in Kooperation mit der Autovermietung Avis noch begrenzt ist, gilt eine Vorausbuchungsfrist von 48 Stunden.

Der Tesla kann dann an teilnehmenden Avis-Stationen in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt a.M., Hamburg, Hannover, Koblenz, Köln, München und Stuttgart abgeholt werden. Der ADAC sieht in der Tesla-Miete ein Angebot, mit dem Kunden das Model 3 „risikolos und kurzfristig“ testen können – und das für einen längeren Zeitraum als bei einer gewöhnlichen Probefahrt.

Für Tobias Ruoff, Geschäftsführer der ADAC Autovermietung, ist das Angebot zudem eine Möglichkeit, „Elektromobilität ohne großen Aufwand in der Praxis erfahren“. „Über das Laden braucht man sich dabei keine Gedanken machen – das ist am Tesla-Supercharger inklusive“, sagt Ruoff.

Die weiteren Konditionen: In den 183,13 Euro pro Tag sind Vollkasko- und Diebstahlschutz mit Selbstbehalt, 250 Freikilometer pro Tag, Navigationssystem und ein Zusatzfahrer enthalten. Das Angebot gilt nur für ADAC-Mitglieder. „Aufgrund des hohen Fahrzeugwerts“ liegt das Mindestalter zudem bei 21 Jahren, der Führerschein muss mindestens 12 Monate gültig sein. Während gemietete Verbrenner vollgetankt zurückgegeben werden müssen, reicht laut der Mitteilung bei dem Tesla ein Ladestand von zehn Prozent aus. Eine „Tankpauschale“ wie bei nicht vollgetankten Verbrennern wird nicht erhoben.

presseportal.de