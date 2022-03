Maersk setzt 300 Elektro-Lkw in Partnerschaft mit Einride ein

Die dänische Reederei Maersk und das schwedische Technologie-Unternehmen Einride treiben mit einer umfangreichen Kooperation die Elektrifizierung des Schwerlast-Straßengüterverkehrs in den USA voran. Einride stellt Maersk hierfür zwischen 2023 und 2025 insgesamt 300 Elektro-Lkw zur Verfügung.

Die Trucks sollen das nordamerikanische Lager-, Vertriebs- und Transportgeschäft von Maersk in ausgewählten US-Städten elektrifizieren. Über den fünfjährigen Vertragszeitraum sollen so mehr als eine Million Transporte lokal emissionsfrei abgewickelt werden. Maersk erhält zudem Zugriff auf 150 Ladestationen sowie Konnektivitätsdienste, die mit dem Betriebssystem Saga von Einride verbunden sind.

Die Partnerschaft markiert die erste größere Expansion von Einride in den USA, nachdem das Unternehmen im November 2021 seinen Betrieb in New York City aufgenommen hat. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird das digitale Güterverkehrssystem von Einride zum ersten Mal in großem Umfang eingesetzt. „Dies ist eine der größten Vereinbarungen, die je getroffen wurden, um den Transport nachhaltig zu gestalten“, kommentiert Robert Falck, CEO von Einride.

Die vernetzten Elektro-Lkw von Einride werden nach vorgegebenen Spezifikationen in den USA zusammengebaut. Bei der ersten Charge handelt es sich um Klasse-8-Lkw der 3. Generation der 8TTs, die von BYD in Kalifornien hergestellt werden.

Maersk Growth beteiligte sich im Mai 2021 an einer Serie-B-Finanzierungsrunde von Einride, mit der die Partnerschaft zwischen Maersk und Einride vollendet wurde. Insgesamt nahm schwedische Startup über 110 Millionen US-Dollar (ca. 90 Millionen Euro) ein.

