Nikola startet E-Lkw-Serienproduktion in US-Werk

Nikola hat mit der Serienproduktion seines Batterie-elektrischen Lkw Tre in seinem Werk in Coolidge im US-Bundesstaat Arizona begonnen. Die ersten Auslieferungen sollen im zweiten Quartal 2022 erfolgen.

Kurz vor Weihnachten 2021 hatte Nikola bereits die ersten Exemplare der BEV-Version des Tre an den Logistiker Total Transportation Services (TSSI) ausgeliefert. Die Fahrzeuge wurden aber noch auf der Pilot-Linie montiert. In der Folge konnte das Unternehmen einige Aufträge und Absichtserklärungen abschließen.

Wie wichtig der Start der Serienproduktion für das Vertrauen der Märkte in das Unternehmen war, zeigt die Reaktion an der Börse: Dort legten die Aktien des E-Lkw-Bauers um 15 Prozent zu. Bis zum Start der Serienproduktion konnte Nikola 40 Vorserien-Exemplare bauen, von denen bereits 18 an Kunden ausgeliefert wurden. Die restlichen 22 Fahrzeuge befinden sich noch in der Endkontrolle oder warten auf die Auslieferung,

Nikola plant nach eigenen Angaben, bis zum Ende dieses Jahres 300 bis 500 der Batterie-elektrischen Sattelzugmaschinen auszuliefern, wenn eine bessere Verfügbarkeit von kritischen Komponenten gewährleistet ist. Die Lieferkette dürfte also eher der begrenzende Faktor sein als die Produktionskapazität, die gemäß der früheren Pläne des Unternehmens deutlich größer ausgelegt wurde.

Nikola verfügt in Coolidge derzeit im Zweischichtbetrieb über Produktionskapazitäten für bis zu 2.400 Lkw und schätzt, dass die Fertigungskapazität bis zum ersten Quartal 2023 auf rund 20.000 Lkw wachsen wird.

Am Rande eines Investorentags gab das Unternehmen auch ein Update zur europäischen Fertigung des Nikola Tre: Der Beginn der Serienproduktion in Ulm für den europäischen Markt ist im Juni 2023 geplant. Die Anlage wurde bereits im vergangenen September eröffnet.

